У Путина осталось 12 месяцев Иван Верстюк

3.01.2024, 14:57

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На что рассчитывает глава Кремля?

В конце ноября-декабря крупные международные медиа почти в один голос написали об «ухудшении настроений в Киеве». Вот — один из примеров такого подхода. Это — прежде всего попытка увидеть ситуацию в Украине, чтобы попытаться сделать прогноз о ее будущем.

Поэтому попробуем заглянуть в 2024 год, пользуясь не естественным желанием питать оптимизм относительно успехов Украины, а фактами, анализом и динамичным подходом к прогнозированию. События 2024 года и развитие войны будут зависеть от пяти компонентов.

У Путина осталось 12 месяцев

Владимир Путин имеет примерно 12-13 месяцев резервных ресурсов — человеческих и материальных — чтобы поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий и прессинга на Украину и украинские города, села, поселки. Мобилизация в сентябре-октябре 2023 года была крайне непопулярной в России, где еще и Путин, учитывая необходимость «переизбраться» на еще один президентский срок в марте 2024-го, ограничен в привлечении мобилизационных ресурсов в крупнейших городах — Москве и Петербурге. Все бремя мобилизационной повинности ложится на более бедные российские регионы и на этнические меньшинства.

Экономически ситуация выглядит не намного лучше. Треть российского государственного бюджета, который традиционно имеет огромные социальные обязательства, на 2024 год — это расходы на армию и вооружение. Но одно дело — забюджетовать эти расходы, а другое дело — их профинансировать какими-то доходами. Сейчас у Кремля нет плана, как собрать какие-то дополнительные доходы — больше тех, что были собраны в этом году. Внешний рынок заимствований закрыт. Россия должна усиленно финансировать Беларусь, скупая белорусские облигации. Посредником в этом бизнесе выступает Центробанк РФ, который фактически заставляет российские банки и инвестиционные группы кредитовать режим Александра Лукашенко.

Путин недавно встретился с 80 олигархами в своей резиденции в Ново-Огарево, анонсируя повышение налогов. Для наполнения бюджета уже не хватает ни нефтегазовых заработков, ни налога на прибыль, ни налога на добавленную стоимость.

Надежды Кремля — на победу Трампа, правых в Европе и Китай

Планы Кремля на 2024 год зависят от результатов целого списка важных международных событий, которые должны состояться в следующем году. Только если все эти результаты будут соответствовать ожиданиям Москвы — она сможет на что-то рассчитывать в плане международной поддержки своих интересов. Но и это — не то что не гарантировано, а достаточно маловероятно. Вот на что рассчитывает Путин в 2024-м:

Победа Дональда Трампа на американских президентских выборах. Далеко не факт, что даже в случае победы Трамп каким-то образом облегчит ситуацию для Путина и для России. Ни одна американская социология не показывает ни роста пророссийских настроений, ни тем более симпатий к Путину. В 2016-м Трампу удалось победить, ведь в американской повестке дня преобладали экономические вопросы, а Трамп обещал налоговую реформу, новые рабочие места для американских граждан/гражданок и инвестиции в инфраструктуру. Сейчас — не 2016-й, а потому не очень-то и реально верится в то, что американцы захотят оказаться в нынешней сложной международной ситуации во главе с Трампом с его невнимательностью к советам и подсказкам профессиональных дипломатов, экспертов, с его непопулярностью среди американских военнослужащих.

Большее количество мандатов для представителей право-радикальных партий на выборах в Европейский парламент в 2024-м. Здесь расчет Путина идет на то, чтобы эти праворадикалы начали говорить европейцам об усталости от украинских беженцев и от необходимости тратить средства европейских налогоплательщиков на поддержку Украины. Но — речь идет уже не столько об украинских беженцах, а о вступлении Украины в ЕС, где Европа показывает, что не просто готова принимать украинских граждан и гражданок на своей территории, а готова иметь с Украиной общий рынок труда, несмотря на все риски. А если говорить о деньгах для Украины, то в то время, как Украине Брюссель обещает 50 млрд евро, Италия получает программу на 194 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. И тоже за счет налогоплательщиков за пределами Италии.

Российская пресса с 2022-го года кормит российское общество обещаниями о военной, дипломатической и экономической поддержке от Китая . На страницах российских газет дружба России с Китаем переживает просто неслыханный расцвет. Новости о новых китайских вооруженных разработках еженедельно появляются в информационном пространстве России — сообщения о «лучшем в мире дроне», «самом дальнобойном дроне» — и не просто так. Но в отличие от России, связи Китая с глобальной экономикой гораздо глубже. Китайская экономика просто не сможет пережить санкции — вроде тех, что имеет Россия, ведь она структурно интегрирована в международный рынок гораздо сильнее. Если Китай поддержит Россию, уже на следующий день посыплются биржи в Гонконге и Шанхае — и китайское руководство очень хорошо это понимает. Говорить же о том, что китайские или северокорейские солдаты присоединятся к российской армии, вообще абсурдно.

Цементирование режима Путина

Как и Иосиф Сталин, Путин — параноик. Любая крупная проблема, которая может произойти в 2024 году, лишь усугубит это параноидальное состояние и помешает Путину принимать хоть какие-то эффективные решения. Прорыв линии фронта Вооруженными Силами Украины, глубокий внутренний экономический кризис в России (безработица, инфляция, массовые банкротства), любые проявления несогласия в пределах российского политического класса, любой протестный потенциал, даже если он будет молчаливым, в глазах Путина будут выглядеть как начало его конца.

Он должен будет сосредоточиться на цементировании своего режима — и уже даже его цели в войне против Украины отойдут на второй план. Путин станет еще более дискомфортным как для своего кремлевского окружения, так и для своих генералов и своей армии. Они уже выглядят в его глазах как неудачники, которые не справились с «величием миссии СВО». Российские олигархи уже опасаются Путина накануне запланированных на следующий год бюджетных сборов, а все же путинизм одной ногой всегда стоял именно на поддержке олигархов, которые цементировали стабильность экономики. В то же время, пожаловаться на Путина некуда, никакой апелляционной инстанции или системы сдержек и противовесов в России не существует.

Расчет на дестабилизацию в Украине

Владимир Путин всерьез рассчитывает на внутреннюю дестабилизацию в Украине, когда бы украинцы начали разочаровываться в действиях военно-политического руководства страны, в экономических реалиях, начали публично демонстрировать усталость от войны, от ежедневных взрывов и необходимости нести службу в ВСУ. Путин сознательно дотянул войну до той ситуации, где Украина должна проводить дополнительную мобилизацию, которую сама Россия уже провела осенью этого года. Расчет логичен: российское население больше по численности, а потому дольше способно пополнять ряды армии. Очевидно, Кремль будет использовать любые методы пропаганды и информационных спецопераций, чтобы приумножить пессимистические настроения в Украине. Для этого могут и будут привлечены блогеры из социальных сетей, ведь об информационной чистоте в Украине пока, к сожалению, речь не идет.

Во-первых, удовлетворительное состояние украинской экономики на серьезном уровне гарантировано международными партнерами — ЕС, G7, США. Это не значит, что будет легко, но правительство сможет справиться со всеми своими финансовыми обязательствами. Средств на безопасность и оборону точно хватит. Во-вторых, как ни крути, а не очень развитый уровень украинской экономики пока является нашей силой — Украина не привыкла к богатой жизни, поэтому для миллионов граждан и гражданок прожить еще один год экономических испытаний военного времени не так и трудно.

Закредитованность населения небольшая, банковская система работает стабильно, пенсии выплачиваются, интернет и связь работают, энергетика пока тоже, доступная еда в торговых сетях есть. Этого — достаточно, чтобы без лишних жалоб и чьих-то попыток организовать условный «протест бедняков» прожить как минимум еще один год войны. Год, который России прожить будет существенно труднее.

В-третьих, Украина — политически взрослая страна. Все то, из чего Путин хочет раздуть внутреннюю дестабилизацию и разочарование, в Украине называется ростом политического спроса на скорейшую победу. И это — нормально. Нормально хотеть победить быстрее, а не позже. Украинское общество сформировало этот спрос — и военно-политическое руководство будет его удовлетворять. Хотя о каких-либо выборах пока речь не идет, в будущем обязательно найдется тот популярный политик, который в электоральных целях скажет: «Я бы эту войну выиграл быстрее». Поэтому не стоит недооценивать желание как президента Владимира Зеленского, так и Генштаба ВСУ работать с более короткими дедлайнами, чем об этом говорят пессимистические прогнозы.

О переговорах и дипломатии

Вряд ли у нас есть причины говорить о готовности Украины и России вести какие-либо мирные переговоры, но следует приготовиться к тому, что дипломатия в 2024 году будет играть значительно большую роль в нашей войне. Иметь кровавую бойню в самом сердце Европы и не попытаться хоть чего-то достичь на уровне дипломатии — такое не укладывается в мозгах ни европейских, ни американских политиков.

Если до войны Путин выглядел в глазах Запада как лидер, действительно имеющий влияние на постсоветский регион, то сейчас он выглядит несколько как Муаммар Каддафи — крайне специфический диктатор, который всем мешает, ни у кого не вызывает доверия, но никто точно не знает, как приблизить его конец. Есть интересное воспоминание Уильяма Бернса, нынешнего главы ЦРУ, в его книге «Скрытый канал» (The Back Channel). Когда Бернс приехал к Каддафи в его шатер в ливийской пустыне накануне гражданской войны в Ливии, которая этого самого Каддафи и убила, тот находился уже на очень странной стадии, где он считал себя самым влиятельным политиком Африки и Ближнего Востока. Соответственно, Каддафи ждал соответствующего отношения к себе и прочитал Бернсу двухчасовую лекцию, в которой рассказал о деталях своего видения всех основных событий этого региона, искренне полагая, что это кого-то интересует. Но в том-то и дело, что мысли Каддафи об Израиле, Палестине, Египте или Саудовской Аравии уже не интересовали никого. То же самое сейчас происходит с Путиным. Он искренне думает, что его позиция имеет значение на международной арене, однако никого уже не интересует ни его видение, ни его комментарии, ни даже его угрозы. И как никто из тяжеловесов международной политики не хотел встречаться с Каддафи, так же никто сейчас не горит желанием разговаривать с Путиным.

Роль посредника в попытке достичь хоть каких-то договоренностей может взять на себя турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган — он уже неоднократно предлагал свои услуги. Имеет опыт разговоров с Путиным финский президент Саули Ниинисто. Кроме них, есть политики, не обремененные ответственностью официальных должностей — например, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, бывший национальный советник по безопасности США Джон Болтон, бывший государственный секретарь США Майкл Помпео. Или кто-то другой. Они теоретически могли бы предложить Путину классический путь кнута и пряника — долгосрочный план выхода из-под санкционного давления в ответ на вывод российских войск из Украины. Возможно, постепенный. Следует ожидать, что в процессе этих переговоров может вновь возникнуть идея введения миротворческого контингента ООН для линии разграничения.

Путин в таком случае сможет заявить россиянам, что «уничтожил наиболее радикальные нацистские элементы в Украине, достигнув целей СВО и продемонстрировав военную мощь России». Формы дипломатии вокруг нашей войны в 2024 году могут быть разными, однако они точно будут — и нам стоит привыкать, что отмахнуться от них не удастся.

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Эти пять тезисов показывают, на основе чего мы можем себе представлять события 2024 года. Сейчас в ближайшие недели и месяцы Путин имеет достаточно прагматичную цель показать, что российская армия способна воевать даже против оружия НАТО — это ему нужно на будущее, как бы он его ни представлял. Ни плана Б, ни даже плана А у Путина уже особо нет — он просто может продолжать все то же самое, что мы видим сейчас.

Очень важно вспомнить, что вторжение в феврале 2022 года произошло после того, как власть президента Зеленского заявила о намерениях масштабного строительства на Донбассе и в южной Украине — большая современная больница в Краматорске, аэропорт и технологический университет в Мариуполе, реновация Херсонского морского порта и развитие аэропорта в Херсоне, который до войны уже начал принимать международные рейсы. Путин не мог допустить, чтобы качество жизни в Украине и территориях, куда он принес «русский мир», разительно отличалось.

Сейчас мы видим, что Россия не может дать оккупированным территориям не то что инвестиции, рабочие места или перспективы — а только тюрьмы, аресты, грабежи, российские паспорта и воинскую повинность. Единственный аргумент, который Россия теоретически могла бы иметь в международных дискуссиях — это аргумент о лучшем качестве жизни на оккупированных территориях, чем на территориях, которые контролирует Украина. Но об этом речь не идет и даже абсурдно об этом говорить.

До войны в Украине была популярной книга «Почему нации приходят в упадок» авторов Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона. Вывод в этой книге, основанный на анализе сотен лет развития разных стран, был довольно простым: страны с дефицитом свободы непременно скатываются в пропасть. Нет ни одного исторического примера, где бы тоталитарная страна становилась успешной. Дефицит свободы запрограммировал Россию на проигрыш — и 2024 год вполне может стать главой в книге о том, почему еще одна несвободная нация пала.

Иван Верстюк, focus.ua

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