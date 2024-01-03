«Отдам селедку под шубой и полторта»: какой едой белорусы делятся в праздники 1 3.01.2024, 15:05

Есть много интересных вариантов.

Журналисты «Еврорадио» посмотрели, чем делятся белорусы после Нового года и в ожидании Рождества в нескольких популярных минских группах фудшэринга.

«Жалко выбрасывать»

«На Новый год приготовили слишком много «Селёдки под шубой». Жалко выбрасывать. Забирайте на Логойском тракте», — гласит объявление в одной из популярных групп фудшеринга.

«Заберу. Куда подъехать?» — тут же находится желающий.

Те, кто не успели на «шубу», расстраивались недолго, потому что буквально через минуту в той же группе появилось объявление о ещё одной «шубе», а к ней полагался ещё и салат с крабовыми палочками, «ни разу не заправленный майонезом».

Это не благотворительная группа, а экологический проект. Её создатели борются с перепотреблением. И забрать еду может кто угодно. Главное — желание спасти вкусную еду и уберечь её от мусорного бака.

Отдавать можно любые продукты питания хорошего качества. И начатые упаковки (полпачки крупы), и торты, и салаты собственного приготовления. Например, автору этого объявления понадобилась ровно 31 минута, чтобы спасти торт!

Может, вы купили что-то «просто попробовать» и вам не понравилось? Может, вы сели на диету, а дома хранится «запрещёнка»? Может… ну про салаты вы и сами всё понимаете.

Нельзя отдавать продукты с давно истёкшим сроком годности, испорченные продукты и алкоголь. А всё остальное подлежит спасению!

Важно: именно отдавать, а не продавать. Требовать в обмен на ананасы пол тазика салата правилами группы запрещено.

«Сами не съедим даже за три года»

Настоящий бум предложений появился не после — а перед Новым годом! Белорусы начали готовить и, вероятно, уже тогда понимали, что погорячились, когда пошли за покупками. Благо в группе всегда найдутся те, кто «подстрахует», если вы накрутите слишком много фарша:

А что творилось, когда в группе начали отдавать варенье!

«Раздаю изумительное варенье сливовое и яблочное, осенней закатки. Банок 50 где-то. Сами столько не съедим даже за 3 года», — пишет автор объявления.

Все 50 банок варенья были спасены в течение 12 часов!

А вот так выглядит классический предпраздничный натюрморт в группе фудшеринга. Не смог съесть сам? Обязательно найдётся тот, кто спасёт твою еду, потому что это экологично, а теперь ещё и модно. Надеемся, теперь вы знаете, что делать со всеми вашими салатами!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».