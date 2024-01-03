БАТЭ объявил об отставке главного тренера 3 3.01.2024, 15:31

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Вместе с Альшевским уходит и ряд его ассистентов.

ФК БАТЭ объявил об отставке главного тренера Кирилла Альшевского. Он работал с командой с осени 2022 года. Вместе с Альшевским уходит и ряд его ассистентов – это старший тренер Александр Лисовский, тренер вратарей Эдуард Тучинский, администратор Андрей Игнатович, массажист Андрей Кривчик. Также покинет стан «желто-синих» и главный тренер дублирующего состава Виктор Гончаренко.

Прошлый сезон был неудачным для борисовчан: и в отборе еврокубков, и в чемпионате страны, где не удалось взять медали (только 5-е место).

Ожидается, что в ближайшее время БАТЭ объявит, кто же будет готовить команду к новому сезону. Среди кандидатов в СМИ назывался бывший главный тренер команды Игорь Криушенко.

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