закрыть
3 января 2024, среда, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БАТЭ объявил об отставке главного тренера

3
  • 3.01.2024, 15:31
  • 1,570
БАТЭ объявил об отставке главного тренера

Вместе с Альшевским уходит и ряд его ассистентов.

ФК БАТЭ объявил об отставке главного тренера Кирилла Альшевского. Он работал с командой с осени 2022 года. Вместе с Альшевским уходит и ряд его ассистентов – это старший тренер Александр Лисовский, тренер вратарей Эдуард Тучинский, администратор Андрей Игнатович, массажист Андрей Кривчик. Также покинет стан «желто-синих» и главный тренер дублирующего состава Виктор Гончаренко

Прошлый сезон был неудачным для борисовчан: и в отборе еврокубков, и в чемпионате страны, где не удалось взять медали (только 5-е место).

Ожидается, что в ближайшее время БАТЭ объявит, кто же будет готовить команду к новому сезону. Среди кандидатов в СМИ назывался бывший главный тренер команды Игорь Криушенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина