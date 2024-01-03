«В течение недели-трех»: Россия может собрать группировку для наступления на Киев 10 3.01.2024, 15:40

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Майор ВСУ рассказал о ситуации на северной границе Украины.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман предполагает, что Россия могу снова пойти в наступление на севере Украины.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV:

— Возможно, пойдет. Там пока что (оценочно) где-то 19 тысяч российских войск. Это небольшое количество. Оно вряд ли сможет делать какие-то мощные атакующие действия.

Но руководитель военно-гражданской администрации Черниговщины рассказывал о том, что они анализируют, в частности с военными, с разведкой, возможности российских войск в передвижении. И для того, чтобы сконцентрировать до 100 тысяч, условно говоря, десятки тысяч военнослужащих, россиянам нужны максимум три недели. Это максимум. А они могут это сделать за неделю, за две.

Пока говорить о том, что там уже есть группировка, которая может предпринимать атакующие действия, рано. Но надо понимать, что они могут очень быстро [нарастить] то количество войск, которыми можно делать атакующие действия.

Вполне возможно, что у них есть в планах следующая атака на Киев. Это можно предположить. Хотя, знаете, возможно, это для того, чтобы нас отвлекать. Хотя мы туда дополнительных войск еще не перебрасываем. То есть это не похоже на отвлечение, это похоже на подготовку.

Мы помним, как это было два года назад. Они тоже накапливали [силы]. Тогда они накапливали довольно медленно эти войска. Это заняло у них еще не менее нескольких месяцев, даже полгода. А сейчас полноценно они могут это сделать за максимум три недели. Поэтому не надо [расслабляться].

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