Водитель грузовика совершил странный маневр прямо возле здания ГАИ в Минске 5 3.01.2024, 15:38

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Видеофакт.

На съезде с улицы Кальварийской на Домашевскую есть две полосы, из которых разрешен поворот направо. Недавно на форуме onliner.by появилось видео, демонстрирующее курьезную ситуацию, едва не приведшую к аварии в этом месте.

Водитель грузовика находился в правом крайнем ряду. Слева от него ехал автомобиль, который как раз собрался поворачивать на съезд. Водитель грузовика при этом до последнего ехал без включенного поворотника (возможно, он и не собирался ехать направо). На самом съезде он вдруг включил левый указатель поворота, но явно не ожидал увидеть перед собой легковушку, которая уже поехала на съезд. Притормозить пришлось как грузовику, так и автору видео, тоже собиравшемуся повернуть.

После этого водитель грузовика вырулил влево и поехал по прямой на мост. Остается загадкой, почему он практически до самого конца ехал в крайнем правом ряду. Он мог передумать поворачивать в последний момент либо же просто отвлечься. Еще один возможный вариант: автомобилист надеялся перестроиться перед самым поворотом, но не обратил внимания на поворачивающую легковую машину.

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