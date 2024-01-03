Мошенники под угрозой обыска заставили трех гродненок перевести им деньги 3 3.01.2024, 15:43

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Пенсионерке с больными ногами даже вызвали такси.

Перед Новым годом мошенники забрали у трех жителей Гродно свыше 70 тысяч рублей, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Угрожали обыском и изъятием наличных, а после жалобы на больные ноги вызвали такси.

Первый случай произошел 21 декабря. В тот день престарелой жительнице Гродно позвонили через мессенджер люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они спросили, есть ли у нее наличные деньги. Та сказала, что есть.

«После чего ей сообщили, что, согласно законодательству, на руках не может находиться сумма свыше 1000 белорусских рублей. Все, что выше, будет изъято в ходе обыска. Для сохранности сбережений пенсионерке предложили положить накопления на указанный мошенниками счет», — рассказали в УВД.

Бабушка в ответ сказала, что никуда не поедет, так как ей болят ноги. После этого злоумышленники вызвали женщине такси. Правда, за поездку она рассчиталась своими деньгами.

Возле банкомата пенсионерка встретила еще одну местную жительницу, которая была обманута по аналогичной схеме. Вместе они перевели злоумышленникам свои накопления.

Вечером обе обратились в милицию, а через пару дней поступило сообщение о совершенном аналогичным образом преступлении. Сумма причиненного ущерба троим потерпевшим превышает 76 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

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