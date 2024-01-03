Стали известны точные адреса проживания российских топ-генералов и офицеров 3 3.01.2024, 15:47

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Фото: Depositphotos

Взломана крупная база данных.

Военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» совместно с «Ukrainian Hacker Group» (UHG) взломали базу данных с информацией о военных Российской Федерации. Об этом в среду, 3 января, сообщили координаторы подполья в Telegram.

Партизаны и хакеры получили данные о компании, которая пользуется спросом среди российских офицеров и генералов Вооруженных сил России, росгвардии и чиновников.

В заметке отмечают, что кибер-команда подполья вместе с лучшими хакерами UHG успешно взломали сайт компании pm.ru.

Они раздобыли десятки гигабайтов информации о государственных контрактах и личные данные покупателей, среди которых есть российские военные и узнали их точные адреса проживания.

«Эта акция — только начало! Демонстрация наших возможностей и официально объявление о начале сотрудничества с «Ukrainian Hacker Group». Далее нас ждут еще более масштабные действия», — отмечают в «Атеш».

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