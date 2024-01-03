Россияне не впустили в подъезд спасавшихся от обстрела сограждан

Россияне не впустили в подъезд спасавшихся от обстрела сограждан3
- 3.01.2024, 15:59
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Видеофакт.
Несмотря на падение на Белгород обломков украинских ракет, которые летели на военные объекты, но были сбиты прямо над городом российской ПВО, о какой-либо взаимопомощи среди местных жителей не приходится.
Как оказалось, большинство бомбоубежищ либо закрыты, либо совершенно не пригодны для использования и завалены различным мусором, однако, вместо того, чтобы как-то решить эту проблему, городские власти просто призвали людей прятаться в подъездах.
В то же время жители многоквартирных домов на выручку попавшим под обстрел согражданам не спешат, о чем свидетельствует одно из обнародованных в соцсетях видео, снятое во время одного из последних воздушных атак.
На нем видно, что, когда группа россиян, среди которых были и женщины, попытались попасть хотя бы в один из подъездов, их просто отказались впускать.
При этом жизням граждан РФ в Белгороде угрожают не только украинские удары, но и собственная система ПВО, как в случае, когда ракета, выпущенная из российского ЗРПК «Панцирь», влетела прямо в детскую комнату одного из домов.
В Бєлгороді під обстрілом "сваїх нє брасают"— 10 квітня (@buch10_04) January 2, 2024
Tsaplienko pic.twitter.com/TTdfsB4Wkl