Россияне не впустили в подъезд спасавшихся от обстрела сограждан 3 3.01.2024, 15:59

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Видеофакт.

Несмотря на падение на Белгород обломков украинских ракет, которые летели на военные объекты, но были сбиты прямо над городом российской ПВО, о какой-либо взаимопомощи среди местных жителей не приходится.

Как оказалось, большинство бомбоубежищ либо закрыты, либо совершенно не пригодны для использования и завалены различным мусором, однако, вместо того, чтобы как-то решить эту проблему, городские власти просто призвали людей прятаться в подъездах.

В то же время жители многоквартирных домов на выручку попавшим под обстрел согражданам не спешат, о чем свидетельствует одно из обнародованных в соцсетях видео, снятое во время одного из последних воздушных атак.

На нем видно, что, когда группа россиян, среди которых были и женщины, попытались попасть хотя бы в один из подъездов, их просто отказались впускать.

При этом жизням граждан РФ в Белгороде угрожают не только украинские удары, но и собственная система ПВО, как в случае, когда ракета, выпущенная из российского ЗРПК «Панцирь», влетела прямо в детскую комнату одного из домов.

В Бєлгороді під обстрілом "сваїх нє брасают"



Tsaplienko pic.twitter.com/TTdfsB4Wkl — 10 квітня (@buch10_04) January 2, 2024

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