Когда в Беларуси следующие большие выходные?
- 3.01.2024, 15:58
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График.
Нынешний год удивительно щедрый на большие выходные: из десяти праздников, которые превращают рабочий день в нерабочий, девять выпадают на будние дни, пишет onliner.by. Когда вновь будем отдыхать?
Следующие большие выходные ожидают белорусов в марте, отдыхать будем три дня подряд, 8—10-го числа (это пятница, суббота и воскресенье). Напомним, переносы рабочих дней распространяются только на тех, кто работает в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.
После марта длинные выходные ждут нас в мае: добавляется три нерабочих дня.