Путин невероятно смешон Андрей Окунь

3.01.2024, 16:00

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Андрей Окунь

Всего лишь полгода назад он трусливо удирал из Москвы.

Сейчас подумал, что на самом деле Путин невероятно смешон, демонстрируя уверенность генералиссимуса. Всего лишь полгода назад он ссыкливо драпал из Москвы, удирая от Пригожина с вагнеровцами, а когда все закончилось бросался в объятия к каждому встречному, лишь бы доказать самому себе, что он еще любим и уважаем.

Спокойствие и умиротворение, которые ощутил Путин в последние недели, до абсурда комичны. Я порой не могу поверить, что находятся люди, которые искренне называют действующего президента чуть ли не единственным спасителем России. Этот спаситель, напомню, совсем недавно чуть не лишился власти из-за придворного повара, но, разумеется, Путин все равно самый талантливый, умный и хитрый геостратег.

Зато теперь он как ни в чем ни бывало вышагивает в Кремле и говорит, что Россия пойдет до конца. Будет навязывать свою волю Америке, разделять и властвовать на европейском континенте и воевать в Украине до посинения, лет так пять. Ведь правда, чего мелочиться, можно и все десять, это же не он в мясные штурмы бегает. Он с генералитетом шампанское пьет, тосты поднимает за ратные подвиги бедных и доверчивых россиян, доведенных до такого отчаяния, что готовых убивать и умирать за высокие московские зарплаты.

Но ради справедливости, конечно, стоит сказать, что Путин может в какой-то степени собой гордиться. Сам загнал себя в угол, сам из него же с горем пополам выкарабкался. Власть он удержал, так что действительно может ходить мимо бюрократов низеньким альфа-самцом. Вопрос лишь в том, насколько его спокойствия хватит с учетом стремительно меняющихся военных и политических раскладов. Сегодня фронт застыл, и российская элита мнит себя галактическими судьями. А что произойдет завтра или послезавтра, ежели коварные англосаксы захотят снова всех переиграть?

Андрей Окунь, t.me

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