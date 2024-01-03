«Как-то нашли в квартире мейн-куна, похожего на рысь» 3.01.2024, 16:10

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Сдающие квартиры посуточно предприниматели рассказали, как у них проходят новогодние праздники.

«На Новый год не заселяю вообще никого. Все из-за того, что обжегся когда-то: сдал однушку паре, а в нее набилось восемь человек, которые устроили вечеринку. Шум, гам, поломали много чего, выкинули, ящик для вещей сожгли. А как соседи жаловались! В общем, подумал, что проще эту ночь пропустить, чем потом разгребать такие последствия», — признается житель Волковыска, который уже на протяжении восьми лет посуточно сдает свою квартиру.

Впрочем, не у всех работников «суточного» бизнеса с праздниками связаны нехорошие истории. Многие уверены, что это лучшее время, которое позволяет не только заработать, но и познакомиться с интересными людьми. Onlíner пообщался с предпринимателями, предоставляющими крышу над головой тем, кто не хочет встречать праздники в привычных стенах.

Если оставили залог — проблем не будет

Ольга с мужем Евгением сдают квартиры в Минске уже шесть лет. Раньше пара много путешествовала и пользовалась сервисами Airbnb, Booking для поисков жилья. Потом рождение ребенка, декретный отпуск… Как только декрет закончился, семья решила на время уехать за город, а собственную квартиру сдать на продолжительный срок. Опыт оказался неудачным. Тогда супруги нашли выход: попробовали сдавать жилье посуточно. Получилось выгоднее и по деньгам, и по контролю за происходящим на квадратных метрах. Так и начали развивать этот бизнес. Сейчас в управлении у минчан шесть квартир возле станций метро «Институт культуры», «Автозаводская» и «Ковальская Слобода».

— Когда мир столкнулся с COVID-19 и границы были закрыты, к нам заселялись только белорусы. И даже на новогодние праздники жилье было востребовано не более чем в обычные дни. Я помню, как 30 декабря мы сдавали квартиры за 60 рублей в сутки — гостей вообще не было. Сейчас, конечно, ситуация получше. В основном из-за того, что в Минск приезжают россияне.

По словам собеседницы, бронирование апартаментов на новогодние праздники начинается примерно за месяц. Однако хватает и тех, кто ищет жилье в последний момент. В 90% случаев в квартиры заселяются семьи с детьми.

— Стандартная бронь — от 2 до 4 дней. И чаще всего — с 30 декабря по 3 января. Вторая волна — с 3 по 7 января.

Необычным опытом для арендодателей стало заселение восьми глухонемых ребят, которые приехали отпраздновать Новый год. Они оставили залог, хорошо провели время и убрались в квартире, когда выселялись.

— Ничто так не дисциплинирует, как оставленный залог, — утверждает владелица квартир. — Тогда люди и убирают за собой, и максимально бережно относятся к чужим вещам. За время нашей работы не было такого, чтобы квартиру на праздники разгромили. Страхует подписанный договор. Если заселяется семья, залог мы не просим, если компания молодых людей — обязательно.

Проблемные ситуации, по словам минчанки, случаются, но не на Новый год.

— Четыре года назад заселила пару, а по факту в квартире находилось человек пять. Шумели сильно, устроили бардак в квартире. Мы, конечно, узнали об этом и приехали выселять. Я забрала колонку и заставила их делать уборку. И самое смешное, что не было даже подозрений, что такое может быть. Да еще и в будний день.

Что касается отношений с соседями, то мы знакомы со всеми. И у всех есть наши номера телефонов. Давно договорились, чтобы жильцы, в случае чего, сразу же нам звонили.

Ольга признается, что их с мужем бизнес процветает во многом благодаря тому, что к выбору гостей они подходят очень тщательно. А уж если «звезды сошлись», стараются помогать жильцам во всем: забронировать столик в ресторане, купить билеты в театр, встретить из аэропорта.

«Хотят пожить практически забесплатно»

О том, что мир посуточных арендаторов изменился и деньги в этой сфере уже не те, говорит другая хозяйка апартаментов.

— Раньше жилье на Новый год бронировали заранее — в ноябре, начале декабря. Сейчас же с этим проблемы: заселений недостаточно, и они стали короткими. Могут даже на одни сутки пытаться договориться — с 31 декабря на 1 января. Но связываться с такими — себе дороже: понятно же, что хотят повеселиться компанией. А это сулит проблемы. Я давно решила для себя, что работать буду только с семьями.

Некоторые вообще хотят пожить чуть ли не забесплатно. Звонят и просят за 100 рублей сдать квартиру компании из 4−5 человек. Ну, о чем тут разговаривать?

А вообще, работать с людьми сложно. Есть свои нюансы. Что-то разобьют и промолчат или вообще украдут. Однажды даже милицию пришлось вызывать.

Впрочем, те, кто в деле давно, не раз переживали взлеты и падения, а потому готовы ко всему. Дарья в посуточном бизнесе уже 12 лет, имеет в управлении несколько объектов. Ставку девушка сделала на большие квартиры — по наблюдениям минчанки, именно трешки и четырешки уходят первыми на праздники.

— Такие квартиры расписаны за несколько месяцев, некоторые бывают забронированы уже в июле. Да, это действительно так. Люди — например, две семьи — кооперируются и выбирают себе просторное жилье. Причем это могут быть как белорусы, так и иностранцы.

Бывает, что бронь срывается. И произойти это может на любые большие праздники, не только под Новый год.

— Это что-то невероятное. Особенно когда бронирование сдвоенное. Очень сложно быстро найти людей под даты, с которых «спрыгнули». Новогодние, например, у нас начинаются с 28−29 декабря по 8 января. Потом все россияне (а мы с ними много работаем) уезжают. Если срывают бронь именно они, искать приходится белорусов. А кто еще в последний момент сможет заселиться? Или же с 1 января сдавать на одни сутки. Но отдохнуть самим тогда совсем не получится. И даже выспаться.

В таких случаях Дарья, как и другие собственники, берет предоплату за проживание. В даты высокого спроса деньги не возвращают.

По словам минчанки, в арендной квартире не стоит устанавливать термостаты. Их ломают очень часто, особенно гости в нетрезвом состоянии. Также она не рекомендует покупать дорогие краны и смесители.

— Что только не происходило за все это время! И запах спиртного на всю квартиру, и фейерверк из чипсов, и много поломок.

Убедительная просьба к гостям — выносить за собой мусор. Иногда приходится выносить по 8−9 мешков. А еще ведь и собрать это все.

Да, иногда и соседи звонят. Но в договорах прописано, что ответственность несет наниматель. Он же оплачивает штрафы. По поводу шума и жалоб соседей тоже пункт есть. Вызывают милицию, и выселение происходит сразу. Без возврата денег.

— Бывают курьезные ситуации?

— Конечно. Иногда россияне уезжают на экскурсию в другой город. Оставляют свои вещи в квартире. Даты бронирования истекают, уже новых людей нужно заселять, а они пишут в мессенджере: «Отправили вам деньги за еще один день. Уехали посмотреть на Брестскую крепость. Пожалуйста, не трогайте вещи!»

Порой домашних животных оставляют без предупреждения. Мы как-то мейн-куна нашли. Большого, как рысь.

По словам собеседницы, бывают и форс-мажорные ситуации, из-за которых приезжающие считают, что их обманывают. Например, проблемы с отоплением или отключением воды (когда прорвало трубу и «аварийка» все перекрыла).

Без камер не обойтись

Иван имеет в управлении восемь квартир в Минске на улицах Козлова, Кирова, проспекте Независимости. Сдачей занимается около четырех лет. С какими-то существенными проблемами молодой человек не сталкивался.

— Чаще всего моими гостями становятся местные жители и россияне. Молодежь, пары, семьи — хватает всех. И в компаниях я не вижу ничего плохого. Когда все контролируешь, вопросов возникать не будет. Я беру хороший залог, делаю фотографию паспорта и обязательно заключаю договор.

В домах, в которых сдаются квартиры собеседника, на лестничной площадке размещены видеокамеры.

«Мы видим, кто заходит в квартиру, кто выходит. И это совсем не лишняя опция. У моих коллег бывало, что и телевизор с холодильником выносили».

— Конечно, мы стараемся как можно меньше беспокоить гостей. Если что-то дополнительно понадобится или нужно какой-то вопрос уточнить, они смело могут нам позвонить. Решаем экстренно проблемы. Например, летом отключают воду. Значит, привозим и устанавливаем бойлеры. Если надо что-то починить, либо я этим занимаюсь, либо вызываю мастера. На Рождество и Новый год в каждой квартире украшаем елочки. Есть игры: шашки, шахматы, домино, дженга. Кофемашина, утюг, фен и даже градусник. Все, чтобы люди чувствовали себя как дома.

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