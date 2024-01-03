ВСУ из HIMARS ударили по экипажу оккупантов, запускавших дроны
- 3.01.2024, 16:21
Видеофакт.
Бойцы Сил специальных операций Украины скорректировали огонь HIMARS по вражескому экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
Как сообщается, на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК ZALA противника, который пытался провести разведывательные действия.
Операторы привели и скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
В результате огневого поражения уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и вражеский беспилотник.