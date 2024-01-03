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ВСУ из HIMARS ударили по экипажу оккупантов, запускавших дроны

  • 3.01.2024, 16:21
ВСУ из HIMARS ударили по экипажу оккупантов, запускавших дроны

Видеофакт.

Бойцы Сил специальных операций Украины скорректировали огонь HIMARS по вражескому экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК ZALA противника, который пытался провести разведывательные действия.

Операторы привели и скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате огневого поражения уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и вражеский беспилотник.

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