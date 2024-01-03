ВСУ из HIMARS ударили по экипажу оккупантов, запускавших дроны 3.01.2024, 16:21

Видеофакт.

Бойцы Сил специальных операций Украины скорректировали огонь HIMARS по вражескому экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК ZALA противника, который пытался провести разведывательные действия.

Операторы привели и скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате огневого поражения уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и вражеский беспилотник.

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