«Я обсчиталась»: история минчанки, у которой прогорел свадебный салон 3.01.2024, 16:28

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Магазин не продержался и года, теперь его закрывают.

Мелкому бизнесу выживать в Беларуси сложно. В Минске предпринимательница распродает товар и закрывает салон свадебных и вечерних нарядов, который проработал чуть больше полугода, пишет «Зеркало». Хозяйка заведения рассказала в TikTok, что произошло.

В апреле прошлого года Анна-Валерия зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в Гродненской области (это известно из базы данных налоговиков). В конце мая девушка открыла в центре Минска салон, где продавала и сдавала в аренду свадебные платья и вечерние наряды, обувь, украшения. Также салон можно было арендовать для фотосъемки, час стоил 35 рублей.

В TikTok девушка рассказала, что мечтала об открытии салона с детства. Для воплощения этой идеи она продала машину и вложила деньги в бизнес. Однако полученной от продажи авто суммы не хватило, поэтому пришлось влезть в долги.

Анна-Валерия сама принимала клиентов, мыла полы в салоне, создавала рекламный контент, делала журнальные съемки. Предпринимательница вложила много денег в раскрутку, нанимала таргетолога. Однако фидбэков от таких усилий не было, часто бывало, когда люди отменяли запись на примерки.

В комментариях девушка добавила, что за все время работы она продала только два платья. При этом аренда помещения салона обходится в месяц в 1600 долларов (5084 рубля), ни один месяц продаж не покрыл арендную плату.

— Мой бизнес в ж*пе. <…> Я обсчиталась и не учла, что это слишком узкая тема, — сделала вывод предпринимательница. Также она сообщила, что распродает платья по себестоимости, но оставляет фотостудию — она аренду отбивает.

Видео посмотрели около 600 тысяч человек и оставили под ним почти 700 комментариев. Часть пользователей критически отнеслась к этой истории, предположив, что это маркетинговый ход для стимулирования продаж, мол, «главное слезу на камеру пустить». Были люди, которые поддерживали автора, делились своим печальным опытом ведения бизнеса и давали советы.

«Ой, да вы малыш… Не сдаваться — самое главное. Я в 2008-м в кризис закрыла три бутика! Столько взлетов и падений было. Но это мое, я не психанула».

«Первый год я все деньги со свадебных съемок бухала в студию — платила за аренду и коммунальные. Начала получать минимальный доход только через год. В июне этого года переехала в новое помещение, и опять дикие вложения денег. Свой бизнес — это яма для денег».

«Единственное, что я поняла, нужно начинать с малого. А потом расширяться. Я вложила копейки и знала, что если я закрою кабинет, то ничего не потеряю. А вам удачи».

«Главное вначале навыки наработать, а затем уже инвестировать и масштабировать».

«Тоже так же с автосервисом прогорел».

«У меня такая же фигня с детской одеждой. Должна за аренду, влетела по полной».

«Кому сейчас нужен свадебный салон? Вот погребальный салон — это тема!»

«Это сейчас везде так. Мы тоже продаем свой бизнес по продаже косметики и парфюмерии, спустя год и восемь месяцев. Надоело работать в ноль».

«Люди сейчас хитрожопые. Покупают на Wildberries, оденут на праздник, а потом сдают».

«Самая большая ошибка — это стартовать с размахом, с салоном, большим закупленным ассортиментом».

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