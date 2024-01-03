Россияне перестали верить военной пропаганде 2 3.01.2024, 16:31

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Владимир Соловьев

Z-каналы массово теряют подписчиков, а политические ток-шоу — зрителей.

Одним из главных итогов 2023 года оказалось растущее недоверие пропаганде, обнаружил телеграм-канал «Можем объяснить». Жителей страны все меньше интересуют программы Соловьева, Z-каналы в Telegram теряют подписчиков, а главные пропагандистские сайты — свою аудиторию.

Рейтинг шоу Владимира Соловьева упал в полтора раза. К концу 2022-го в топ-100 самых популярных передач в России (аудитория 4+ по данным Mediascope) были 5 пропагандистских ток-шоу, а выше всего — «Вечер с Соловьевым»: 14 место с рейтингом 3,6%. Год спустя Соловьев по-прежнему популярнее коллег-пропагандистов, но лишь на 35-м месте с рейтингом 2,1% (падение — более чем в полтора раза).

Обвалились просмотры у пропагандистских сайтов, свидетельствует статистика сервиса LiveInternet. Среди главных пострадавших — РИА Новости, «Комсомольская правда» и «Известия». За год они потеряли от 9 до 20 млн посетителей. В декабре 2023 года на сайт РИА зашли 60 млн уникальных пользователей, а в декабре 2022 — 75 млн. «Ленту.ру» в минувшем декабре посетили 54 млн человек (годом ранее — 63 млн). Самые большие потери — у «Комсомолки». Если в декабре 2022 года на сайт КП зашли 107 млн пользователей, то через год — всего 87 млн.

От Z-каналов массово отписываются пользователи. Потери начались после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина в июне. Больше всего отписок — у «военкоров», которые теряют почти по 1 тыс. человек в день, говорят данные TgStat. Так, канал WarGonzo (Семен Пегов) с июня потерял более 200 тыс. подписчиков (с 1,3 млн до 1,09 млн). Похожие потери у Евгения Поддубного (минус 170 тыс. за полгода). Юрий Котенок потерял больше 50 тыс. подписчиков. А «военкор» ВГТРК Александр Сладков вообще перестал быть миллионником — в июле на него были подписаны 1,08 млн, сейчас — всего 944 тыс.

В конце года социологи зафиксировали, что россияне в целом устали от войны, и ее прекращение — главное пожелание на 2024-й.

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