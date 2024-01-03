Белорусов ждут четыре новшества от ЖКХ 3.01.2024, 16:42

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Тарифы поднялись уже с 1 января.

Жилищно-коммунальное хозяйство волнует всех, потому что большинство белорусов живут в многоквартирных домах, а это значит - оплачивают жировки, пользуются водой и отоплением, делают ремонты, взаимодействуют с председателями товариществ собственников.

«Комсомолка» собрала топ-4 новшеств ЖКХ в Беларуси 2024:

Подорожание коммуналки

Цифры в жировке вырастут с 1 января и с 1 июня 2024. Прогнозируемо, с 1 января 2024 выросла базовая величина - с 37 до 40 рублей. А с 2020 по 2023 годы этот показатель прибавил 37%. От базовой величины зависят в том числе и тарифы ЖКХ.

Напомним, летом 2023 в Беларуси было принято решение отвязать повышение тарифов на ЖКУ от прежних 5 долларов в год, в пользу другого показателя - 0,5 базовой величины. Это значит, что за 2024 год будет повышение на 20 рублей.

Кстати, половина базовой – это расчет на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

В общем и целом, как рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Ромашко, планируется, что в 2024 году «цена за ЖКУ, включая отопление, в стандартной двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров с двумя проживающими гражданами будет составлять около 153 белорусских рублей»/

Нормы потерь тепла и воды в Беларуси

Министерство ЖКХ установило нормы и нормативы расходов на ЖКУ на 2024 год. Эти нормы определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. В документе определены, в частности, нормативы потерь тепловой энергии должны - не более 9,2% и нормы потерь и неучтенных расходов воды - не более 12%.

Что изменится в товариществах собственников с 2024

В декабре 2023 депутаты приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации».

Представляя документ, министр ЖКХ Геннадий Трубило подчеркнул, что предусматривается дополнительный механизм прекращения полномочий председателя правления организации собственников и его увольнение. Среди оснований - неисполнение председателем своих обязательств, установленных законодательством, и неустранение выявленных нарушений.

Кроме того, председатель не может выполнять эту функцию в двух и более товариществах.

Если организация собственников не работает три и более месяцев, то ее могут ликвидировать в упрощенном порядке.

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