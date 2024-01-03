Прокат «холопов» Россию не спасет Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»

3.01.2024, 16:45

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Нынешняя лживая система сгинет так же, как советская.

Пропагандисты из ТАСС сообщают, что российские фильмы в кинопрокате 1 января собрали более 600 млн руб. В лидерах какой-то сермяжный киномусор – «Холоп-2», да перепевы – «Бременские музыканты». Кто-то из них обошёл по сборам убогого прошлогоднего «Чебурашку». Уже забытого.

Если ТАСС сообщает что-то подобное, то смысл послания ясен – ничего страшного, что ушли американские фильмы. Зато зритель повалил на российские.

При живом интернете и ходить не надо – американское кино там. Стали больше скачивать на торрентах. А что касается российского киномусора, то и на здоровье, если это кому-то интересно, кто-то готов платить, а другие на этом заработают.

Политического значения это не имеет. Нынешняя лживая система сгинет так же, как советская. Прокат «холопов» (говорящее название) её не спасёт. Как не спасли советское номенклатурное государство фильмы той поры. Отличие которых от нынешних в том, что там было действительно выдающееся кино. И то не помогло.

Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»

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