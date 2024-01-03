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Могилевчанина, приехавшего из Германии проведать родителей, не выпустили на свободу после отбытия 15 суток

  • 3.01.2024, 16:55
Могилевчанина, приехавшего из Германии проведать родителей, не выпустили на свободу после отбытия 15 суток

Его повторно осудили.

В Могилеве в канун Нового года после 15 суток ареста на свободу не вышел Владислав Петрачков. 28 декабря он был повторно осужден по статье 19.11 КоАП («распространение информационной продукции, содержащей призывы к эсктремистской деятельности»).

Известно, что мужчина в ноябре вернулся на родину из Германии, где работает уже несколько лет, чтобы навестить родителей.

Примерно через месяц к нему наведались работники милиции и составили протокол за комментарии в сети интернет, пишет Mayday.team.

2 декабря Владислав Петрачков был осужден на 15 суток по статье 19.11 КоАП и направлен отбывать наказание в могилевский ИВС. Пока он находился под арестом, милиция составила на него новый протокол за очередную порцию комментариев.

Мужчина в 2020 году задерживался милицией во время протестов. Однако политическим активистом он не был.

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