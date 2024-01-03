Белорус рассказал, можно ли в Литве прожить на «минималку» 12 3.01.2024, 17:14

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Многие продукты в этой балтийской стране дешевле, чем в Беларуси.

В 2024 году минимальная месячная зарплата в Литве повысилась до 924 евро до вычета налогов, а размер необлагаемых налогом доходов – до 747 евро. Доходы человека, получающего «минималку», «на руки» увеличиваются на 75,22 евро и будут составлять 708,4 евро.

В это же время в Беларуси минимальная оплата труда — 177 евро. Можно ли в Литве прожить на «минималку»? Сайт Charter97.org спросил у белоруса, который переехал в Вильнюс после 2020 года:

— Если разобрать по полочкам, то «минималки» хватает на содержание семьи из трех человек, если мы возьмем оплату коммуналки и хороший пакет продуктов. Причем рабочий человек может позволить себе за эти деньги еще сходить в столовую или простое кафе в обеденный перерыв.

Коммунальные услуги в домах, которые прошли реконструкцию, в большинстве случаев не превышают 100-150 евро. Если дом не прошел реконструкцию, там могут быть другие счета. Таким образом правительство мотивирует людей, чтобы устанавливались счетчики отопления, воды и газа. Получается, что на коммунальные услуги летом уходит около 60 евро, зимой — 100-150 евро, если возьмем однокомнатную или двухкомнатную квартиру.

Что касается продуктов, то цены на многие из них ниже, чем в Беларуси. Литр молока — до 1 евро, килограмм свинины — 5, говядина — 6-7-8 евро в зависимости от качества. Куриное мясо более дорогое, грудка может стоить около 3 евро за 400 граммов. Килограмм бананов — 1 евро и меньше.

Выходит, что многие продукты дешевле, чем в Беларуси.

Намного дешевле чай и кофе, на кофе цена — в разы меньше.

— Средняя зарплата в Литве — 1235 евро, сколько люди разных профессия зарабатывают в этой стране?

— Можно сказать, что это сумма, которую мало кто получает. Если ты родился в Литве, знаешь язык, получил образование или специальность — будешь получать больше. 1200 евро могут получать, грубо говоря, гастарбайтеры или люди, у которых нет специальности.

Зарплата 2000 евро для гражданина Литвы — не предел. На стройках люди получают 2000-2500, сварщик — 3000, зарплаты врачей и в частных, и в государственных клиниках стартуют от 2500 евро. Да, небольшие зарплаты получают бюджетники, к примеру — учителя. Однако в системе образования, насколько я знаю, проходят реформы, зарплаты учителям поднимают.

Кассиры в магазинах, чернорабочие на стройках — это те, кто получают подобные суммы.

— Что говорят литовцы об изменениях в стране, которые произошли за время независимости, рады ли они, что прошли этот путь?

— То, что происходит в Литве, можно назвать экономическим бумом. По всей стране — масштабная стройка, идет производство высокоточной техники, развивается сектор IT. Мы видим, что белорусские IT-компании, приехавшие из Беларуси, неплохо развиваются. В них зарплата от 5 тысяч евро — это нормальное положение дел.

Можно сказать, что коренные литовцы рады изменениям, которые происходят в стране. Есть новая тенденция — литовцы, которые выехали 10-15 лет назад, возвращаются в страну. Ощутим приток этих людей, они приезжают в Литву, открывают бизнесы, создают новые рабочие места. Этим стимулируется строительство нового жилья.

Какой главный миф пропагандистов БТ о Литве? Что население уменьшается. Это неправда, люди возвращаются. Не только выехавшие, но и их дети, которые видят, что уровень жизни в Литве вырос.

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