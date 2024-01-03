В Беларуси энергетики перешли на усиленный режим работы 1 3.01.2024, 17:18

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Из-за резкого похолодания.

Белорусские энергетики усилили контроль за объектами и работой оборудования из-за сильных морозов, которые установились на большей части территории страны.

В пресс-службе Минэнерго отметили, что по востоку Витебской и Могилевской областей столбики термометров днем опустились до -16°C. К тому же, по прогнозам синоптиков, на юго-запад страны обрушатся сильные снегопады. В связи с этим увеличился риск выхода из строя оборудования и обрушения линий электропередач.

Энергетики приняли дополнительные меры, чтобы белорусы не остались без света. В частности, они организовали круглосуточное дежурство персонала, усилили контроль за работой подстанций, линиями электропередачи и подготовили резервные источники электроснабжения.

На случай возможных нарушений работы энергосистемы организовали свыше 1,4 тысячи аварийных бригад (всего более 7 тысяч человек), которые готовы ликвидировать последствия непогоды.

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