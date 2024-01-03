Лукашенко уволил Лисовского с должности замначальника «объединенного штаба» ОДКБ

Лукашенко уволил Лисовского с должности замначальника «объединенного штаба» ОДКБ2
- 3.01.2024, 17:32
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Соответствующий указ диктатор подписал 3 января.
Лукашенко освободил Виктора Лисовского от должности замначальника «объединенного штаба» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщает пресс-служба белорусского диктатора, соответствующий указ был подписан 3 января. Причины освобождения от должности не указываются.
Виктору Лисовскому 58 лет, он родился в селе Полонка Барановичского района Брестской области.
С июля 2021 года — заместитель начальника «объединенного штаба» ОДКБ.