Лукашенко уволил Лисовского с должности замначальника «объединенного штаба» ОДКБ 2 3.01.2024, 17:32

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Виктор Лисовский

Фото: «Ваяр»

Соответствующий указ диктатор подписал 3 января.

Лукашенко освободил Виктора Лисовского от должности замначальника «объединенного штаба» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает пресс-служба белорусского диктатора, соответствующий указ был подписан 3 января. Причины освобождения от должности не указываются.

Виктору Лисовскому 58 лет, он родился в селе Полонка Барановичского района Брестской области.

С июля 2021 года — заместитель начальника «объединенного штаба» ОДКБ.

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