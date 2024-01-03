В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже россиянина 3.01.2024, 17:37

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Мужчина оказывал и другие виды поддержки российским спецслужбам.

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщает Delfi.

Россиянина задержали еще 20 декабря прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Уголовное дело против него возбудили за незаконный сбор и передачу секретной информации и другой информации иностранной разведке.

Собранные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии.

По данным, имеющимся в распоряжении спецслужбы, мужчина оказывал и другие виды поддержки российской спецслужбе в обеспечении деятельности, направленной против Латвии.

На пяти объектах, к которым подозреваемый имел хоть какое-то отношение, проведены уголовно-процессуальные действия. Во время обысков изъят большой объем документов и носителей информации.

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