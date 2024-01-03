Пять шокирующих прогнозов для России 3 3.01.2024, 17:49

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В последнее время в РФ происходят невероятные события.

Первые дни года – лучшее время задуматься о том, что ждет впереди. Жанр «шокирующих прогнозов», введенный в обиход аналитиками датского Saxo Bank, стал популярен после того, как некоторые из описанных «маловероятных или недооцененных» сценариев начали сбываться. А в России последних лет происходят события, которые в «нулевых» не могли прийти в голову авторам антиутопий с самой изощренной фантазией.

«Деньги на Свободе» предлагают свою версию шокирующих прогнозов, которые, по сути, укладываются в один, к сожалению, не самый невероятный, сценарий.

Война не закончится

И хотя ни одна из сторон не добьется никаких серьезных успехов, ни заморозки, ни перемирия не случится. А поскольку война стала главным фактором, определяющим качественные изменения российской экономики, эти изменения продолжатся. Уже сейчас армия «изъяла» из экономики почти миллион человек (300 тысяч мобилизованных плюс 640 тысяч контрактников).

В 2024 году этот процесс продолжится (хотя бы для того, чтобы заместить убитых и раненых). Бюджетная накачка военных предприятий продолжится. Военно-промышленный сектор продолжит оттягивать на себя трудовые, финансовые и материальные ресурсы, его доля в экономике продолжит расти. Дефицит рабочих рук и высокие ставки по кредитам приведут сначала к стагнации в гражданском секторе экономики, а потом и к сокращению выпуска потребительских товаров.

Нефть по 40 долларов за баррель

При этом ее среднегодовая цена будет ниже 60 долларов. Причиной станет замедление мировой (прежде всего китайской) экономики. Вторым по значимости фактором станет сокращение потребления бензина и дизельного топлива из-за ускоренного развития электротранспорта. Главное ограничение – отсутствие необходимой инфраструктуры для зарядки аккумуляторов – устранено в большинстве стран с развитой экономикой (включая Китай). И практически все мировые автоконцерны предлагают на рынке свои версии электромобилей.

Снижение спроса на топливо заставит ОПЕК+ вводить все новые «добровольные ограничения». Однако участники организации будут регулярно нарушать квоты. Кроме того, их место будут занимать другие крупные экспортеры (прежде всего США, где в 2023 году добыча нефти поставила абсолютный рекорд). В результате Саудовская Аравия в очередной раз решит избавиться от независимых производителей и начнет ценовую войну с целью вернуть себе долю на рынке энергоносителей. Все это приведет к снижению экспортной выручки в России и реализации следующего, третьего прогноза.

Курс доллара «отменят»

В условиях стагнации производства потребительских товаров спрос, подогреваемый щедрыми бюджетными вливаниями, можно удовлетворить только за счет импорта. Падение экспортной выручки приведет к новому раунду девальвации рубля. Ужесточение валютного регулирования результатов не даст, и после того как доллар снова поднимется выше 100 рублей, Банк России примет решение о прекращении торгов на Московской бирже валютами «недружественных» стран.

Чиновники отчитаются о полной и окончательной дедолларизации российской экономики и расскажут о том, как успешно Россия переходит к торговле с партнерами за национальные валюты. Основной валютной парой станет юань – рубль. Доллар и евро останутся только на «черном рынке», а курс там превысит 150 рублей за доллар.

Инфляция за 25 процентов

Покупательная способность рубля будет падать не только на валютном рынке. В том числе и по вине Министерства финансов. Уже в декабре 2023 года расходы федерального бюджета приблизились к 5 с половиной триллионам рублей. Это в два с лишним раза больше, чем Минфин расходовал в среднем за месяц с начала года. В январе – феврале 2024 года финансовое ведомство продолжит тратить деньги ускоренными темпами, авансируя военный заказ.

Попытки Банка России бороться с разгоном цен при помощи повышения ставок нанесут дополнительный удар по производству продуктов питания и потребительских товаров, а щедрые индексации социальных выплат (перед президентскими выборами) и военный заказ продолжат поддерживать платежеспособный спрос, удовлетворять который будет все сложнее. Дефицит валюты из-за падения цен на сырьевые товары затруднит удовлетворение платежеспособного спроса за счет импорта.

Усилия правительства стабилизировать ситуацию административными мерами (давление на производителей и ритейлеров, запрет на экспорт потребительских товаров, ужесточение валютного законодательства) дадут краткосрочный эффект, но уже ко второй половине года усугубят ситуацию и на валютном, и на потребительском рынке из-за банкротства мелких и средних производителей и экспортеров.

Продовольственные карточки для регионов

Излишнее административное рвение, направленное на борьбу с ростом цен, приведет к товарному дефициту. В результате региональные власти вынуждены будут выстраивать государственную систему распределения. Во второй половине года в ряде российских регионов введут нормированное распределение социально значимых товаров по «твердым» ценам для малообеспеченных граждан.

Иными словами, к жизни вернутся продовольственные карточки, отоварить которые можно будет в специальных социальных магазинах. Товары за пределами установленной нормы можно будет приобрести в «коммерческих» магазинах по «коммерческим» же ценам, которые будут сильно (если не кратно) отличаться от цен, гарантированных государством.

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