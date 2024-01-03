Арина Соболенко сыграет в паре с Новаком Джоковичем перед «Australian Open-2024»1
- 3.01.2024, 17:52
Это будет показательный матч.
Второй номер рейтинга WTA Арина Соболенко и первая ракетка мира у мужчин Новак Джокович объединятся в смешанном разряде в преддверии «Australian Open-2024».
Как сообщает журналист Марио Боккарди, ссылаясь на официальный аккаунт AO-2024 в Instagram, белоруска и серб проведут показательный поединок с греческим дуэтом Мария Саккари / Стефанос Циципас. Матч намечен на 11 января в Мельбурне.
Джокович — 10-кратный триумфатор Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Тогда как Соболенко в прошлом году впервые в карьере выиграла этот турнир «Большого шлема».
В настоящее время белоруска находится в Брисбене. Там она сегодня прошла в 1/8 финала, разгромив итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 6:0.