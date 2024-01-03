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Украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов

  • 3.01.2024, 18:00
Украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов

Ударная работа попала на видео.

Украинские защитники смогли при помощи дронов уничтожить взвод (от 10 до 60 военных) российских оккупантов.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

ДШВ показали работу Сичеславских операторов ударных дронов, которые за одну ночь точными сбросами уничтожили взвод российских солдат.

«Мы найдем и уничтожим каждого, кто пришел на нашу землю. Спастись можно только сложив оружие и сдавшись в плен. Других вариантов нет», - говорится в сообщении.

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