Украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов 3.01.2024, 18:00

Ударная работа попала на видео.

Украинские защитники смогли при помощи дронов уничтожить взвод (от 10 до 60 военных) российских оккупантов.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

ДШВ показали работу Сичеславских операторов ударных дронов, которые за одну ночь точными сбросами уничтожили взвод российских солдат.

«Мы найдем и уничтожим каждого, кто пришел на нашу землю. Спастись можно только сложив оружие и сдавшись в плен. Других вариантов нет», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».