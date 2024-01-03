Украинские операторы дронов за ночь уничтожили взвод оккупантов
- 3.01.2024, 18:00
Ударная работа попала на видео.
Украинские защитники смогли при помощи дронов уничтожить взвод (от 10 до 60 военных) российских оккупантов.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в Telegram.
ДШВ показали работу Сичеславских операторов ударных дронов, которые за одну ночь точными сбросами уничтожили взвод российских солдат.
«Мы найдем и уничтожим каждого, кто пришел на нашу землю. Спастись можно только сложив оружие и сдавшись в плен. Других вариантов нет», - говорится в сообщении.