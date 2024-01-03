Reuters: НАТО укрепляет «Небесный щит» Европы 1000 ракетами ЗРК Patriot 3.01.2024, 18:13

Контракт на тысячу ракет под ЗРК Patriot заключили сегодня.

Североатлантический альянс укрепляет «Небесный щит» стран Европейского союза 1000 ракетами для ЗРК Patriot. Сегодня соответствующее подразделение НАТО заключило контракт на закупку упомянутого количества боеголовок при поддержке группы стран-членов ЕС, среди которых упоминаются Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Об этом пишет Reuters (перевод - «Униан».

«Консолидированная многонациональная закупка в духе европейской инициативы «Небесный щит» (ESSI) обеспечивает экономию за счет масштаба и поддерживает расширение производственных мощностей для новых ракет GEM-T с целью удовлетворения растущего спроса», - говорится в заявлении НАТО.

Контракт на 1000 ракет для комплексов Patriot заключили с компанией COMLOG - совместным проектом американской военно-промышленной компании Raytheon и Европейским разработчиком ракетных систем MBDA, подчеркивается в сообщении Альянса.

Там обещают, что соответствующее производство ракет на территории Европы будет расширено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».