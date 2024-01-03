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«Второй тост всегда — ШОС!»

  • 3.01.2024, 18:23
  • 1,318
«Второй тост всегда — ШОС!»
иллюстрационное фото

Белорусы рассказали о главном желании, которое загадали в новогоднюю ночь.

Лукашенко в последние недели выглядит неважно. Даже новогоднее выступление сопровождалось хрипом, так как диктатор потерял голос. Читатели сайта Charter97.org рассказали, как реагируют на новости об ухудшении здоровья Лукашенко:

«Это такой сценический прием попрошайки. Раньше были сцены нищего с ребенком, теперь больной попрошайка».

«Старая развалина недавно «танцевала» в своем уродливом дворце. Но как оно танцевало — это ужас, немного повертелся с трудом на месте... Да и речь тупую по бумаге прочитало. По ТВ поставили лучшие кадры».

«Развалина медленно подыхает и долго портит жизнь».

«Не, ну вы чего. Хороше же выглядит… для покойника».

«Кремлевские врачи написали воспоминания о последних месяцах правления К.У. Черненко в 1984 году, которые будут, скорее всего, напоминать правление Лукашенко в 2024-м. Писали, что добраться от своего кабинета до того, где проходило заседание Политбюро, было для Черненко большим усилием. Нужно было не только дойти, но и преодолеть несколько ступенек — для него в 1984-м это уже было чрезмерно трудно. Он как-то открыл дверь, и все члены Политбюро ахнули, у них произошел эмоциональный срыв. Они поняли, что перед ними человек, который уже явно смотрит в другой мир».

«Вести о разлагающиеся здоровье гауляйтера создают новогоднее настроение и в целом ощущение праздника у большинства белорусов».

«Второй тост всегда — ШОС! И всех собутыльников к этому приучил.

Я твердо уверен, если такой тост будет у каждого второго белоруса за новогодним столом — это сработает!»

«Сдыхает тварь. Скорее всего, в 2024-м сдохнет. Народное проклятие, отсутствие стабильности, шаткое положение хунты, надвигающаяся неминуемая расправа, резко ухудшает состояние всеми ненавидимого упыря. Молох требует жертвоприношения. Пусть забирает его и его клан».

«Скорее бы настал этот долгожданный момент».

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