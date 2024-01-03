Военный эксперт объяснил, какую цель нужно уничтожить, чтобы изолировать Крым 1 3.01.2024, 18:27

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Роман Свитан

И это не Крымский мост.

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что порт в Новороссийские для ВСУ более важная цель, чем Крымский мост.

Если удар по Керченскому мосту, по мнению Романа Свитана, мало что изменит, то в уничтожении порта в Новороссийске он видит ключ к освобождению Крыма. Лишив возможности оккупантов загружать корабли военной амуницией и боеприпасами в Новороссийске, мы тем самым перекроем канал поставок в Крым и далее на фронт.

Интервью Романа Свитана можно посмотреть на канале YouTube.

Офицер ВСУ открыто заявил, по какому объекту в Крыму Силам обороны Украины стоит быстрее нанести удар: «Изоляцию Крыма нужно начинать с Новороссийска, и пока не будет принято решение уничтожить порт в Новороссийске, никаким боком мы Крым не изолируем. Даже выполнив удар по Керченскому мосту, выведя его из строя, мы не сможем остановить россиян, потому что они смогут швартоваться и грузить в новороссийских бухтах военную амуницию и дальше разгружать ее в Крыму».

При этом военный эксперт добавил: «Начинать надо с ударов по Новороссийскому порту, а этого мы не желаем в течение нескольких месяцев, хотя у нас есть достаточно количество уже заявленных в эфире дальних средств поражения. Я еще раз повторюсь, что это вопрос к нашему военно-политическому руководству: разговаривать можно, «сказки рассказывать» тоже можно, но еще нужно делать и с Новороссийска начинать. Именно с Новороссийска должна начаться изоляция Крыма».

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