Иранская авиакомпания Mahan Air не может летать в Минск

Иранская авиакомпания Mahan Air не может летать в Минск1
- 3.01.2024, 18:54
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Якобы из-за технических причин.
Прямое авиасообщение между Тегераном и Минском заработает после решения «технических вопросов». Об этом в интервью «Вестнику Белнефтехима» рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
Иранский дипломат выразил надежду, что полеты возобновятся в ближайшее время, но точной даты не назвал.
Ранее сообщалось, что иранская авиакомпания Mahan Air начнет полеты в Минск с 26 марта 2023 года. Первый и единственный рейс действительно состоялся.