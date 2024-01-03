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Иранская авиакомпания Mahan Air не может летать в Минск

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  • 3.01.2024, 18:54
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Иранская авиакомпания Mahan Air не может летать в Минск

Якобы из-за технических причин.

Прямое авиасообщение между Тегераном и Минском заработает после решения «технических вопросов». Об этом в интервью «Вестнику Белнефтехима» рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.

Иранский дипломат выразил надежду, что полеты возобновятся в ближайшее время, но точной даты не назвал.

Ранее сообщалось, что иранская авиакомпания Mahan Air начнет полеты в Минск с 26 марта 2023 года. Первый и единственный рейс действительно состоялся.

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