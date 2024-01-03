Курс биткоина упал на $5 тысяч 4 3.01.2024, 19:04

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Трейдеры потеряли более $500 миллионов.

Курс биткоина (BTC) за час просел более чем на 7%, в моменте достигнув отметки $40 383 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. Затем BTC частично отыграл потери, и на 16:20 по Минску к первая криптовалюта торгуется по $42,6 тыс. За сутки до начала коррекции цена BTC впервые с апреля 2022 года превысила уровень $45 тыс.

Резкое падение цены первой криптовалюты спровоцировало массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, всего за час общая сумма принудительно закрытых позиций превысила $500 млн, причем большинство подвергшихся ликвидации трейдеров занимали длинные позиции, то есть ожидали продолжения роста биткоина и других криптовалют.

Падение цены биткоина произошло на фоне публикации аналитического отчета компании Matrixport, в котором авторы написали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) по ряду признаков отклонит заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина от всех компаний-претендентов, включая BlackRock и Fidelity. По их оценке, такие фонды смогут соответствовать всем требованиям регулятора не раньше четвертого квартала 2024 года.

Другие монеты из топ-10 по капитализации за прошедшие 24 часа также резко подешевели. Вторая по величине криптовалюта — Ethereum (ETH) — торгуется по $2236, потеряв в цене за сутки порядка 6,6%. Токены Solana (SOL) и XRP от Ripple Labs за сутки потеряли 12%, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) и Avalanche (AVAX) просели на 10%. BNB от биржи Binance потерял в цене меньше других монет из первой десятки и торгуется по $315.

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