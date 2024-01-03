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В Беларуси появилась вакансия с зарплатой до 15 тысяч рублей

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  • 3.01.2024, 19:09
  • 4,314
В Беларуси появилась вакансия с зарплатой до 15 тысяч рублей

Проверьте, подходят ли ваш диплом и навыки под это предложение.

Турецкая компания-ритейлер одежды LC Waikiki ищет в Беларуси директора с большим багажом знаний. Обещают зарплату до 15 тысяч рублей. Для сравнения: охраннику готовы платить от 550 рублей, пишет «Зеркало».

Директора LC Waikiki ищет через государственную базу вакансий Беларуси, он нужен на постоянную работу. На должности хотят видеть сотрудника с высшим образованием, желательно иметь квалификацию MBA. Нужно уметь общаться письменно и устно на английском и турецком языках. Но больше всего требований по опыту работы:

не менее семи лет в розничной торговле и не менее пяти лет в сфере управления;

должна быть практика в управлении торговой организации и регулировании финансами;

надо уметь разрабатывать стратегию и финансовую устойчивость компании;

проектировать перспективные и текущие планы реализации продукции, капитальных вложений;

планировать продукцию и рентабельность производства.

Руководителю обещают платить 12000−15000 рублей в месяц.

Кроме того ретейлер ищет рядовых работников: кассиров и продавцов-консультантов на заработок 950−1400 рублей, кладовщиков на зарплату 950−1300 рублей, охранника на зарплату от 550 рублей.

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