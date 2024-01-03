Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель 1 3.01.2024, 19:15

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Впервые с 14 декабря.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,37%, до $74,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Баррель Brent торгуется ниже $75 впервые с 14 декабря.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже на 12:26 по Минску дешевели на 1,45%, до $69,36 за баррель.

К вечеру котировки Brent отскочили к уровню $75,43 за баррель. Сорт WTI на этот момент торговался на отметке $69,89 за баррель.

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