Украинские пилоты вертолета сбросили подарок девочке, которая приветствовала их на боевых вылетах 4 3.01.2024, 20:06

2,954

Трогательное видео.

Пилоты 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» сбросили подарок девочке, которая постоянно приветствовала их на боевых вылетах на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, об этом рассказал командир вертолета по имени Артем.

«Во время полетов в зону боевых действий нас постоянно встречала девочка. В любое время суток она выходила и махала нам. Это было очень приятно. В один из таких полетов, когда уже возвращались, мы сбросили ей небольшой подарок — упаковали конфеты», – рассказывает Артем.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».