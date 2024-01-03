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Украинские пилоты вертолета сбросили подарок девочке, которая приветствовала их на боевых вылетах

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  • 3.01.2024, 20:06
  • 2,954
Украинские пилоты вертолета сбросили подарок девочке, которая приветствовала их на боевых вылетах

Трогательное видео.

Пилоты 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» сбросили подарок девочке, которая постоянно приветствовала их на боевых вылетах на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, об этом рассказал командир вертолета по имени Артем.

«Во время полетов в зону боевых действий нас постоянно встречала девочка. В любое время суток она выходила и махала нам. Это было очень приятно. В один из таких полетов, когда уже возвращались, мы сбросили ей небольшой подарок — упаковали конфеты», – рассказывает Артем.

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