Япония хочет передать Украине технологии по производству биотоплива 3.01.2024, 20:19

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Япония хочет передать Украине технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Речь идет о производстве биотоплива.

Об этом сообщает Tokyo Shimbun.

«Правительство начало координировать усилия по предоставлению Украине технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в качестве меры поддержки Украины, продолжающей подвергаться вторжению со стороны России», - говорится в материале.

Издание отмечает, что проект основан на технологии производства биотоплива, и для Украины, аграрной страны с богатыми сырьевыми ресурсами, было установлено, что он приведет к индустриализации для восстановления.

Планируется представить это как уникальный план вклада на «Японско-украинской конференции по содействию экономической реконструкции», которая состоится в Японии 19 февраля. Целью является достижение соглашения между украинской стороной и японским поставщиком технологий.

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