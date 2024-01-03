На новогодние праздники в Беларуси задержали почти 200 пьяных водителей 3.01.2024, 20:25

Также было пресечено 399 случаев, когда за рулем находились бесправники.

В Министерстве внутренних дел проинформировали, что в период новогодних праздников в Беларуси был задержан 191 пьяный водитель.

В МВД обратили внимание на то, что за четыре выходных днях в стране было пресечено 399 случаев, когда за рулем транспортных средств находились бесправники. Кроме того, за период новогодних праздников задержали 191 водителя, которые находились за рулем авто в нетрезвом состоянии.

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