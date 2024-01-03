Зеленский: Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее переговоры по обмену 3.01.2024, 20:49

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Владимир Зеленский

Состоявшийся обмен военнопленными 3 января был одним из крупнейших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Charter97.org, об этом заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня несмотря на все, несмотря на все вызовы — хорошая новость за долгое время. Удалось освободить из российского плена более 200 наших людей. Воинов и — очень важно — гражданских. Помним обо всех украинцах, которые в российской неволе. Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина использует любую возможность для обмена. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, Украина поднимает тему возвращения пленных

«Сейчас я рад, что удалось разблокировать обмен. Домой вернули и воинов Вооруженных Сил, и воинов Национальной гвардии. Пограничники, воины ВМС. Большинство – солдаты и сержанты. Но и офицеры. Действительно хороший день для Украины. Часть из этих наших воинов – защитники Мариуполя и «Азовстали», – подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, о части из уволенных сейчас даже в начале не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропали без вести.

«Благодарю всю команду, которая работала и работает, чтобы обмены продолжались! Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Клименко. И, конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Что больше россиян берем в плен, тем более результативны будут переговоры по обменам», - подчеркнул он.

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