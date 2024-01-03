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Названы самые популярные выездные направления для отдыха у белорусов

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  • 3.01.2024, 20:56
  • 1,496
Названы самые популярные выездные направления для отдыха у белорусов

Белорусы стали легче решаться на длительные перелеты в экзотические страны.

Куда чаще всего выезжают белорусы на отдых, рассказала государственному изданию «СБ. Беларусь сегодня» глава Департамента по туризму Минспорта Ирина Воронович.

По ее данным, лидеры рейтинга — традиционные морские курорты Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, привлекательными для белорусов остаются Грузия, Азербайджан, Армения. Стал популярен Узбекистан. Также наши туристы продолжают ездить в Россию.

При этом, по информации Воронович, белорусы стали легче решаться на длительные перелеты в экзотические страны. Это, к примеру, Куба, Мальдивы, Шри-Ланка. А вскоре, как ожидают в ведомстве, у этих направлений появится конкурент.

«Потеснить их должен рейс на тропический остров Хайнань в Китае — запуск авиасообщения между Минском и Саньей ждем в середине января, — рассказала Воронович.

Она добавила, что спрос на отдых внутри Беларуси тоже остается высоким.

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