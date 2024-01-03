В Праге возле посольства РФ мужчина угрожает поджечь себя
- 3.01.2024, 21:11
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Мужчина держит в руке зажигалку и отказывается общаться.
В чешской Праге возле здания посольства России на улице Украинских героев мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и угрожает поджечь себя.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на чешскую полицию.
Как отметили правоохранители, мужчина держит в руке зажигалку и отказывается общаться.
«Направляем на место происшествия переговорщиков», – сообщили в полиции.
В то же время на месте происшествия также находятся пожарные.
«У нас наготове брандспойт, мы обеспечили полицейских противопожарной тканью и огнетушителем», – говорится в сообщении пожарной службы.
Ранее в Праге полиция проводила частичную эвакуацию на Парижской улице в центре города из-за подозрительного предмета.
Парижская улица находится в историческом районе Праги Старый город.
Она расположена недалеко от главного здания философского факультета Карлова университета, где 21 декабря произошло массовое убийство. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.