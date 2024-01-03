Пожар на борту: как экипаж безупречно эвакуировал пассажиров из горящего самолета 1 3.01.2024, 21:16

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Эвакуация самолета Japan Airlines в аэропорту Токио приятно удивила мир.

Безупречная эвакуация самолета Japan Airlines в аэропорту Токио приятно удивила мир. Эксперты в области авиации и члены экипажа рассказали ВВС, что успех эвакуации обеспечила отличная подготовка экипажа и примерное поведение пассажиров.

Следуя указаниям экипажа, пассажиры бросились к аварийным выходам горящего самолета авиакомпании Japan Airlines без ручной клади.

По словам авиационных экспертов, именно выполнение этого правила стало основным фактором, позволившим без потерь эвакуировать все 379 человек, находившихся на борту самолета Airbus A350, загоревшегося на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Ханэда» в Токио.

Рейс 516 авиакомпании Japan Airlines загорелся после столкновения с самолетом береговой охраны при заходе на посадку. Пять из шести человек, находившихся на борту небольшого самолета, погибли.

«Ни в одном в видео, которые я видел, ни у одного пассажира в руках нет клади. Если бы пассажиры пытались захватить с собой ручную кладь, это было бы очень опасно, поскольку это замедляет эвакуацию», — сказал профессор Эд Галеа, директор Группы по пожарной безопасности в Университете Гринвича.

По его словам, условия эвакуации были непростыми.

«Эта авария была далека от идеальной. Самолет остановился с креном на нос, поэтому пассажирам было трудно передвигаться», — сказал он.

Для эвакуации пассажиров можно было использовать только три надувных трапа, но из-за положения самолета развернуть их должным образом не удалось. В итоге трапы были свешены под большим углом, что осложнило эвакуацию.

Как сообщили представители Japan Airlines, система оповещения самолета также не сработала во время эвакуации, поэтому экипажу пришлось инструктировать пассажиров с помощью мегафона и просто громкими криками.

Один пассажир получил ушибы, еще 13 обратились к медикам из-за физического дискомфорта, сообщили в авиакомпании.

Самолет Japan Airlines вылетел из аэропорта «Титосе» в Саппоро на острове Хоккайдо в 16:00 по местному времени (07:00 GMT) и приземлился в «Ханэде» незадолго до 18:00. Небольшой самолет береговой охраны должен был доставить помощь пострадавшим от мощного землетрясения, произошедшего накануне. В настоящее время ведется расследование столкновения.

Подготовка экипажа

Бывшая бортпроводница Japan Airlines, попросившая не называть ее имени, рассказала ВВС, что пассажирам 516 рейса «невероятно повезло».

«Я почувствовала облегчение, узнав, что все пассажиры в безопасности. Но когда я начала думать о процедуре экстренной эвакуации, меня охватили нервозность и страх, — сказала она. — В зависимости от того, как столкнулись два самолета и как распространился огонь, все могло быть гораздо хуже».

В подобных ситуациях бывает трудно предотвратить распространение паники среди пассажиров, рассказала бывшая стюардесса.

«Но то, чего они добились, сложнее, чем кажется. То, что им удалось спасти всех, — результат хорошей координации действий экипажа и того, что пассажиры следовали инструкциям», — сказала она.

По ее словам, до того, как начать летать, новые члены экипажа в течение трех недель проходят тщательную подготовку по проведению эвакуации. Обучение повторяется каждый год.

«Мы сдаем письменный экзамен, обсуждаем конкретные случаи и проходим практические занятия по различным сценариям, например, когда самолету приходится совершать посадку на воду или когда на борту возникает пожар. Технический персонал также участвует в таких тренировках», — говорит бывшая стюардесса, покинувшая компанию 10 лет назад.

Пилот одной из авиакомпаний Юго-Восточной Азии, тоже говоривший на условиях анонимности, сказал, что подготовка, которую прошел экипаж, помогла быстро эвакуироваться.

«Должен сказать, что это было потрясающе. Я думаю, что в данном случае все произошло благодаря тренировкам. В такой ситуации у вас действительно нет времени на раздумья, поэтому вы просто делаете то, чему вас учили», — сказал он.

По современным правилам, в любой нештатной ситуации, требующей эвакуации, все пассажиры самолета должны покинуть его за 90 секунд.

Для получения международного сертификата на полеты производитель пассажирского самолета должен продемонстрировать, что это требование выполняется. В испытаниях по эвакуации иногда участвуют реальные пассажиры, добавил пилот.

После ряда аварий в прошлом правила авиационной безопасности стали значительно строже.

Например, столкновение двух самолетов Boeing 747 в аэропорту Лос-Родеос на острове Тенерифе в 1977 году, в результате которого погибли 583 человека (это по-прежнему самая смертоносная авария в истории авиации), привело к пересмотру правил общения пилотов в кабине и терминологии для коммуникации с наземными службами. Причиной той катастрофы стало недопонимание между экипажем и авиадиспетчерами.

В истории компании Japan Airlines есть своя мрачная страница: в августе 1985 года рейс 123, следовавший в Осаку, врезался в гору вскоре после взлета из токийского аэропорта «Ханэда». Причиной катастрофы стали ошибки при ремонте, допущенные производившей самолет компанией Boeing. Из 524 человек, находившихся на борту, выжили только четверо.

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