Евангельского пастора из Хойникского района посадили на 10 суток 3.01.2024, 21:21

Олег Лойко

Его планшет был изъят.

Как стало известно из постановления по делу об административном правонарушении Хойникского района Гомельской области, в начале декабря прошлого года пастор церкви христиан веры евангельской в деревне Небытов Хойникского района Олег Лойко был арестован, пишет «Христианская визия».

Пастора судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов) за подписки в фейсбуке на страницы СМИ, включенные в список «экстремистских материалов».

В результате Олег Лойко был арестован на 10 суток, а его планшет был изъят.

Олег Лойко много лет занимается реабилитацией людей с наркотической зависимостью в рамках миссии «Возвращение». Благодаря его деятельности сотни человек вернулись к нормальной жизни. О нем раньше с восторгом писали госСМИ, а теперь пастор попал под каток репрессий режима.

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