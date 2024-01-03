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Четыре страны НАТО закупят около тысячи ракет для систем Patriot

  • 3.01.2024, 21:31
Четыре страны НАТО закупят около тысячи ракет для систем Patriot

После масштабных атак РФ на Украину.

Четыре страны, которые входят в Североатлантический альянс (НАТО), заключили соглашение о закупке около тысячи ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Речь идет о Германии, Нидерландах, Румынии и Испании.

Об этом сообщило Агентство НАТО по закупкам и снабжению (NSPA) в среду, 3 января.

Как говорится в сообщении, агентство поддерживает «коалицию четырех стран» по закупке ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

Пресс-офицер НАТО Маттиас Айхенляуб написал в соцсети X (Twitter), что сделка оценена на сумму 5,5 миллиардов долларов.

«Союзники по НАТО объединились, чтобы купить до 1000 ракет ПВО Patriot во время войны России против Украины. Оцененная в 5,5 миллиардов долларов, это одна из крупнейших покупок в истории Агентства поддержки и закупок НАТО», — говорится в его заметке.

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