Банки массово повышают ставки по кредитам 3.01.2024, 21:40

Приобрести квартиру или машину стало труднее.

С наступлением января по решению Нацбанка в нашей стране начали действовать новые значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). Это привело к повышению коммерческими банками процентных ставок по своим кредитным продуктам для физических лиц. Myfin собрал основные изменения банков в начале года.

«МТБанк»

Продукты «Онлайн-кредит», «Онлайн-кредит 21vek.by», «Онлайн-кредит «Партнерский» и «Онлайн-рассрочка» были исключены из кредитной линейки банка.

«Банк БелВЭБ»

По кредитам банка ставки выросли следующим образом:

«Подзарядите свои финансы до 100 000 BYN» – на 0.3 и 1 процентного пункта (далее п.п.) Для вариантов со сроком 7–12 и 13–24 месяца соответственно; на 0.8 и 1.15 п.п. Для вариантов со сроком 25–36 и 37–60 месяцев соответственно;

«Рефинансирование кредитов», «На покупку первичного и вторичного жилья» – на 1. 15 п.п.;

«Овердрафт» – на 0.75 п.п.;

«На беларусские товары» – на 1 п.п.;

«На покупку автомобиля» – на 1.19 п.п.;

«Партнерское кредитование недвижимости» – на 1.19 для всех партнеров, за исключением ОДО «Айран».

Кроме того, ставка по продукту «Кредитная карта» поднялась на 0.8 процентного пункта.

«Альфа-Банк»

Банк увеличил ставки по кредитным картам «100 дней» на 1.5 п.п. по кредиту «Красная карта 2.0» – на 1.2 п.п.; для рассрочки – на 3.99 п.п. (на 2 месяца) и 1 п.п. (на 6, 10 и 12 месяцев).

Также выросли ставки по потребительским кредитам «Приличные на личное» – на 1.2 п.п. и «Альфа – овердрафт» – на 1 п.п.

«РРБ-Банк»

На 1.19 процентного пункта повысилась ставка по потребкредитам «Легкий» и «Зарплатный овердрафт» (основная после грейс-периода).

В то же время по кредитам «Кэшбэри Лайт», «Кэшбэри» и «Кэшбэри 9.99» ставка уменьшилась на 3.55 процентного пункта до 16.44% годовых (для последнего – основная после грейс-периода), а максимальный срок увеличился с 48 до 60 месяцев. Кроме того, для продуктов «Кэшбэри Лайт», «Кэшбэри» максимальная сумма кредита выросла с 10 до 15 тысяч рублей.

«БНБ-Банк»

По кредитке «Дроби» (карта оплаты частями) ставка стала больше на 1,19 процентного пункта.

Пошли вверх и ставки по кредитам банка «Онлайн-кредит Мэтч» и «План Б» — на 1,1 п.п., «Зарплатный овердрафт», а также «На покупку нового автомобиля» и «На покупку автомобиля с пробегом» (основные) — на 1,19 п.п.

«Технобанк»

По кредитам банка также произошло повышение ставок:

«Обыкновенный кредит», «Лайт», «На рефинансирование», «Поехали!» — на 1,5 п.п.;

«На полгода» — на 1,6 п.п.;

«Зарплатный овердрафт» — на 1,15 п.п.;

«Милый дом», «Я построю Милый дом» — на 1,4 п.п.

«Банк Дабрабыт»

По кредитной карте «Новая» основная ставка, действующая по окончании грейс-периода, увеличилась на 1,19 процентного пункта. Аналогичным образом выросла ставка по кредиту «Гарант», а также максимальные ставки по кредитам «Овердрафт» и «на Личное Online».

«Сбер Банк»

Банк решил убрать из своей продуктовой линейки автокредит «Geely со Сбер Банком». Напомним, с 26 декабря «Белагропромбанк» перестал принимать новые заявки на кредиты на покупку автомобилей марок Geely и Belgee.

Помимо этого у «Сбер Банк» выросли ставки по кредитам банка:

«Купи авто в Online» — на 2 п.п.;

«Заведи и Поехали!», «Заведи и Поехали! (электромобиль)» — на 1,19 п.п. (основная ставка), также срок грейс-периода сократился с 6 до 3 мес.;

«Просто в Online» — на 1 п.п. (для зарплатных клиентов и клиентов сегментов «состоятельный» и «значимый»), на 1,19 п.п. (для всех остальных клиентов);

«Socrat (на рефинансирование)» — на 0,5 п.п.;

«Куплю в online!», «Стрела!» — на 1,19 п.п. (для всех вариантов, за исключением рассрочки).

По кредиту «Заведи и Поехали! (у партнеров)» основные ставки для всех вариантов также выросли на 1,19 процентного пункта, а для варианта № 5 на 1 процентный пункт поднялась еще и ставка, действующая в течение грейс-периода (при этом сам он был сокращен с 24 до 18 месяцев).

По кредиту «Купи со Сбер Банком!» основная ставка для всех вариантов увеличилась на 1,19 процентного пункта, а срок грейс-периода (для соответствующего варианта) сократился с 6 до 3 месяцев.

В то же время по кредиту «Купи со Сбер Банком! (на товары отечественного производства)» произошли следующие изменения:

ставка для варианта без грейс-периода увеличилась на 1 п.п.;

ставка для варианта с грейс-периодом увеличилась на 1,94 п.п.;

срок грейс-периода (для соответствующего варианта) сократился с 6 до 4 мес.

«Банк ВТБ»

Ставки по кредитам «Испытательный» и «Экспресс-кредит. На роднае» повысились на 1,15 процентного пункта.

Также увеличились ставки по кредитным картам банка:

«PLAT/ON» — на 1,15 п.п. (основная), на 1 п.п. для варианта с онлайн-оформлением, а также для действующих кредитополучателей;

«Отличник» — на 1 п.п. (основная);

«Портмоне 2.0» — на 1 п.п. (первые 15 дн., а также с 16-го дня при онлайн-оформлении), на 1,15 п.п. (основная с 16-го дня);

«Черепаха (карта рассрочки)» — на 1,15 п.п. (для операций вне партнерской сети или при снятии наличных), на 1 п.п. (при онлайн-оформлении, а также для действующих кредитополучателей).

«Белгазпромбанк»

По кредитной карте банка «Кредитный Cashalot» основная ставка выросла на 1,19 процентного пункта, а ставка, действующая в течение грейс-периода — на 1 процентный пункт.

Проценты увеличились и по кредитам банка:

«Энергичный», «Рефинансирование потребительский», «Автомобиль с пробегом», «Автомобиль от дилера (дифференцированные платежи)» — на 1,19 п.п. (основная), на 1 п.п. (ставка грейс-периода);

«Скоро новоселье» — на 1,94 п.п. (основная), на 1 п.п. (ставка грейс-периода);

«Строим вместе» — на 1,83 п.п. (основная);

«Автомобиль от дилера (аннуитет)» — на 1,19 п.п.

«Банк Решение»

Ставки по потребительским кредитам банка «R-деньги light», «Re-финансирование», «R-Онлайн» и «Овердрафт для клиентов», а также по кредитной карте «R-Кредитка» повысились на 1,19 процентного пункта.

Статусбанк

По потребкредитам банка ставки пошли вверх:

«Ваши деньги» — на 0,6 процентных пункта для варианта со сроком кредитования 12 мес., на 0,9 п.п. для варианта со сроком 24 мес., на 1,19 п.п. для варианта со сроком 36 мес. (при оформлении в точке продаж «СДБО «Интернет-Банк» ставка по-прежнему составляет 19,99%);

«Быстрые покупки» — на 0,5 п.п. для вариантов со сроком 6 и 12 мес., на 0,55 п.п. для варианта со сроком 18 мес., на 0,44 п.п. для варианта со сроком 24 мес.;

«Покупки лайт» — на 1 п.п.;

«Овердрафт Зарплатный» — на 1,19 п.п.

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