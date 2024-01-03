Tesla стала самым продаваемым автомобилем в Швеции и Норвегии 3.01.2024, 21:50

Несмотря на забастовку.

В 2023 году Норвегия достигла рекордной доли использования электромобилей – 82%, из которых 20% приходится на Tesla. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на продолжающиеся трудовые споры и блокирование импорта, количество регистраций новых автомобилей Tesla в Швеции выросло на 9% в декабре. Сообщается, что пять из шести новых автомобилей, проданных в Норвегии, были электромобилями, и Tesla опережает своих конкурентов.

Норвегия быстро переходит на электрические транспортные средства. Tesla возглавляет этот процесс с наиболее продаваемой моделью Model Y благодаря щедрым налоговым льготам для полностью электрических автомобилей. Уже три года подряд Tesla занимает первую позицию.

Норвежские компании и жители получили значительные стимулы для перехода на электромобили, однако страна сворачивает эти льготы, чтобы снизить количество частных автомобилей на дорогах и усилить использование общественного транспорта. С 2023 года введено 25% НДС на автомобили стоимостью от 500 000 норвежских крон и выше.

В Швеции доля рынка Tesla также выросла, но уже более скромно – на 6,1%. Проанализированные данные показывают увеличение новых регистраций автомобилей Tesla с 1645 в декабре 2022 года до 1789 в декабре 2023 года.

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