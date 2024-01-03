Лукашенко подписал три новых закона 1 3.01.2024, 22:00

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Внесены поправки в законы о президенте, о религии и подписан нашумевший законопроект об эксплуатации жилфонда.

Александр Лукашенко 3 января подписал три новых закона, сообщает его пресс-служба. Это документы, которые вносят поправки в законы об управлении жилищным фондом и его эксплуатации, о деятельности религиозных организаций и закон о президенте. Все три закона пока не опубликованы. «Зеркало» напоминает основные положения, которые содержались в законопроектах.

Жилищный фонд

Закон изменит работу организаций собственников, усилит ответственность председателей правления ТС за нарушения при оказании жилищно-коммунальных услуг, содержании общего имущества и придомовой территории, а также за невыполнение требований местных властей.

Фактически чиновники ужесточают основания, по которым председатели товариществ могут лишиться своей работы. При этом если жильцы за определенный период не найдут нового председателя правления, то его назначат местные власти.

Также вводится ограничение: председатель правления сможет работать только в одном товариществе собственников.

Другое важное изменение — деньги на капремонт с товариществ собственников будут собираться по-новому. Сейчас ТС может иметь счет в банке, где аккумулируются средства жильцов, причем их можно размещать как вклад. После вступления закона в силу деньги нужно будет перечислять на специальные счета исполкомов.

Главное, что, согласно законопроекту, эти деньги будут идти в общий котел — местные власти смогут направить их на ремонт не только того конкретного товарищества, жильцы которого перечислили эти средства. Сохранено ли это положение в итоговой версии закона, будет ясно после его публикации.

Религия

«Документ закрепляет современные подходы во взаимоотношениях государства с религиозными организациями», — пишет пресс-служба Лукашенко.

На деле закон упорядочивает религиозную деятельность, регулирует вопросы регистрации религиозных организаций, создания республиканского религиозного объединения.

Вводятся ограничения: руководителями религиозных организаций не смогут быть люди из перечней причастных к экстремистской и террористической деятельности. В церквях во время богослужений нельзя будет использовать никакую символику, кроме религиозной.

Также закон вводит гораздо больше оснований для ликвидации церквей, запрещает деятельность религиозных организаций, направленную на дискредитацию Беларуси, против конституционного строя, на пропаганду экстремистской деятельности.

Среди других важных изменений — согласно законопроекту, снимается запрет на вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации, обучение несовершеннолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей.

В то же время закон создает возможность для религиозных организаций формировать структуры по оказанию социальных услуг пожилым и людям с инвалидностью, центры реабилитации наркозависимых и детские дома при монастырях.

Самое главное — закон обязывает все религиозные организации пройти перерегистрацию по новым правилам в течение года после его вступления в силу. В итоге, как можно полагать, часть церквей может оказаться закрыта.

Закон о президенте

Закон «О Президенте Республики Беларусь» обновляется в соответствии с измененной в 2022 году Конституцией. Так, установлено, что президент Беларуси является делегатом ВНС, корректируются его полномочия: он вносит ВНС кандидатуры руководства ЦИК, Конституционного и Верховного судов, а также предложения по направлению белорусских военных за границу для участия в миротворческих операциях ОДКБ.

Изменяются требования к кандидату в президенты. Им может стать гражданин Беларуси по рождению не моложе 40 лет, постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет до выборов, не имеющий иностранных видов на жительство или иных документов, дающих преимущества за границей.

Прописано, что один человек может быть президентом не больше двух сроков, а по истечению полномочий может стать делегатом «всебелорусского народного собрания» и пожизненным членом «cовета республики».

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