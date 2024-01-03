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В Минске молодая мама хотела сэкономить деньги на памперсах и попалась на удочку мошенника

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  • 3.01.2024, 22:27
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В Минске молодая мама хотела сэкономить деньги на памперсах и попалась на удочку мошенника

Женщина лишилась 85 рублей.

Случаи мошенничества на торговых интернет-площадках участились в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Недавно на удочку аферистов попалась молодая мама, которая хотела купить подгузники, увидев привлекательное объявление в интернете, а в итоге лишилась 85 рублей.

Она связалась с продавцом, после чего он попросил продолжить общение в мессенджере. Там они договорились о доставке, женщина оплатила товар, но так и не получила его.

Заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска — начальник криминальной милиции Дмитрий Белик рассказал, какие схемы сейчас используют мошенники на онлайн-площадках. Так, прежде всего, нужно насторожиться, если цена товара слишком низкая, продавец стремится скорее перейти в мессенджер, одно из условий — 100% предоплата, а также если от продавца поступило предложение отправить товар с доставкой и оплатить ее услуги онлайн.

«При этом мошенник специально создает ажиотаж. Он может говорить, что буквально на днях уезжает из города или что товар готовы купить другие покупатели», — рассказал Белик.

Кроме того, мошенники часто выступают в роли покупателей и обманывают продавцов на торговых онлайн-площадках. В таких случаях они часто находят продавцов, которые указали свой номер телефона, и пишут им в мессенджерах, что готовы купить товар. Затем присылают ссылку на поддельную страницу предоплаты, где желающие продать свой товар должны ввести номер своей карты для получения предоплаты. Однако никаких денег они не получают, а злоумышленники получают доступ к их счетам.

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