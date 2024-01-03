СБУ о Крымском мосте: Будут сюрпризы, он обречен 2 3.01.2024, 23:01

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Ранее Украина смогла дважды поразить мост.

Украина смогла дважды поразить Крымский мост – в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Благодаря инженерам и военным Украина и дальше будет попадать по конструкциям моста.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк.

«Это настоящая пощечина Путину, это новая ступень в истории военно-морских сил. Как только ее начали строить, мы уже тогда понимали, что в случае полномасштабного вторжения он будет основной логистической артерией для врага. Собственно, оно так и произошло. Вражеские войска на юге подпитываются за счет Крымского моста», - заявил Малюк.

Разрушение Крымского моста позволило ограничить России транспортировку военной техники и топлива на юг захваченных территорий.

«Это законная цель. Согласно нормам Женевской конвенции, других норм международного права, действующего законодательства или традиций ведения войны — это законная цель, ведь это незаконное построение на территории Украины», - рассказал Малюк.

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