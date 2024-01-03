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Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы в мире

  • 3.01.2024, 23:06
Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы в мире

«Челси», «Реал» или «Арсенал»?

Тройку открывает «Барселона», которая оценивается в 4,9 миллиарда евро. Вторая строчка принадлежит кризисному «Манчестер Юнайтед» — 5,4 млрд евро.

Самым дорогим клубом по версии Forbes является мадридский «Реал». «Сливочные» оцениваются в 5,5 миллиарда евро.

Десятка самых дорогих клубов мира:

«Реал» — 5,5 млрд

«Манчестер Юнайтед» — 5,4 млрд

«Барселона» — 4,9 млрд

«Ливерпуль» — 4,7 млрд

«Манчестер Сити» — 4,5 млрд

«Бавария» — 4,3 млрд

«ПСЖ» — 3,8 млрд

«Челси» — 2,8 млрд

«Тоттенхэм» — 2,5 млрд

«Арсенал» — 2,4 млрд

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