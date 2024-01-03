Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы в мире
- 3.01.2024, 23:06
«Челси», «Реал» или «Арсенал»?
Тройку открывает «Барселона», которая оценивается в 4,9 миллиарда евро. Вторая строчка принадлежит кризисному «Манчестер Юнайтед» — 5,4 млрд евро.
Самым дорогим клубом по версии Forbes является мадридский «Реал». «Сливочные» оцениваются в 5,5 миллиарда евро.
Десятка самых дорогих клубов мира:
«Реал» — 5,5 млрд
«Манчестер Юнайтед» — 5,4 млрд
«Барселона» — 4,9 млрд
«Ливерпуль» — 4,7 млрд
«Манчестер Сити» — 4,5 млрд
«Бавария» — 4,3 млрд
«ПСЖ» — 3,8 млрд
«Челси» — 2,8 млрд
«Тоттенхэм» — 2,5 млрд
«Арсенал» — 2,4 млрд