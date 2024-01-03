Буданов назвал страну, которая помогла с освобождением украинцев из российского плена 3.01.2024, 23:39

Кирилл Буданов

Среди возвращенных есть военные, пробывшие в плену почти два года.

Объединенные Арабские Эмираты оказывали помощь в организации состоявшегося в среду, 3 января, обмена украинских пленных. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что координационному штабу по обращению с военнопленными удалось провести очень сложный обмен.

«Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также участвовала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать», – сказал Буданов.

Также Буданов рассказал, что среди возвращенных есть боевой медик, защитники с острова Змеиный, Чернобыльской атомной электростанции, попавшие в плен еще в первые дни войны.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 января, Украина вернула из российского плена 230 украинских гражданских и воинов. Это уже 49-й обмен. Всего домой вернулись 2828 защитников.

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