Минчанин сделал предложение случайной девушке на улице, а та согласилась 3.01.2024, 23:44

Ребята договорились о походе в загс на следующий же день.

TikTok-пранки бывают разными, но чаще всего их задача — вызвать чувство неловкости и смущения у их героев. Однако в этот раз что-то пошло не так. Минский блогер решил снять видео, в котором он будет делать предложение случайным девушкам на улице. На удивление, одна из них согласилась моментально, и ребята договорились о походе в загс на следующий же день, пишет «Онлайнер» .

— А можете выйти за меня замуж?

— Нет!

— Ну пожа-а-алуйста…

— Ну давай.

Таких диалогов не придумывал даже Тарантино. Оказалось, что девушку зовут Маша, ей 23, и никому (в том числе ей) не известно, где в этой истории заканчивается грань иронии.

Белорусский блогер Антон Римский, который как раз является автором канала, специализируется на роликах, в которых он выводит прохожих из зоны комфорта. Заставить двух незнакомцев сделать любовную фотографию? Пожалуйста.

Попросить незнакомку за 10 рублей позвонить лучшему другу и признаться в любви? Такое тоже имеется.

Подобные ролики периодически набирают миллионы просмотров и неизбежно оставляют вопросы о том, как дальше, уже за кадром, развивалась «Санта-Барбара» с их героями.

В ситуации со случайным предложением Антон впервые сам так далеко зашел в своем эксперименте. Комментаторы шутят про то, что именно так выглядят «отчаянные попытки найти пару после 30», и активно интересуются, чем же закончилась история. Самому парню всего 26, и отчаянием там не пахло, но сливаться с собственных пранков ранее, судя по роликам, было бы не в его стиле.

Мы тоже написали Антону, чтобы узнать, появилось ли на его безымянном пальце кольцо. Он ответил, что похода в загс пока не случилось, но сегодня у него с Машей будет первое настоящее свидание. О его итогах парень пообещал сообщить и, возможно, даже снять отдельный ролик. Будем следить за развитием событий.

А вы бы согласились на такое предложение?

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