Newsweek: У США есть сотни «просроченных» ATACMS, которые можно было бы передать Украине 3.01.2024, 23:56

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Эксперты объясняют, что даже по истечении срока годности ракеты остаются боеспособными.

В то время как Киев вступает в новый год изнурительной войны, ведутся дискуссии по поводу будущих поставок американских ракет ATACMS, которые Украина эффективно использовала против российских сил на востоке и юге страны.

Впервые украинские войска применили эти ракеты для блиц-ударов по военным базам в Бердянске и Луганске в середине октября 2023 года. M39 ATACMS уничтожили большое количество вертолетов России, президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что это американское оружие «хорошо себя зарекомендовало».

По сообщению The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников США отправили около 20 ракет ATACMS. Украина их использовала «сразу и с большим эффектом», сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который в прошлом командовал Армией США в Европе. Поскольку конца российско-украинской войны не видно, возникают вопросы, будут ли США и дальше передавать Киеву ATACMS. При этом внимание сосредоточено на американских запасах этих ракет, срок годности которых истекает, пишет Newsweek.

По словам Дэниела Райса, бывшего специального советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, существуют разные типы ATACMS с разной дальностью и боеголовками. В американских планах уничтожить сотни ракет M39 и M39A1 производства компании Lockheed Martin, которые остаются «прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием». И на это будут потрачены «немалые» деньги налогоплательщиков.

Эти ракеты можно было бы отправить Украине, которая «очень эффективно» использовала бы их против армии России, - сказал Райс журнала Newsweek. Он заверил, что срок годности совсем не проблема.

«Они работают. Любое оружие со временем заменяется лучшим, более смертоносным, более экономически эффективным оружием», – сказал он, добавив, что эти ракеты могут иметь решающее значение для военных усилий Украины.

«М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них», – пояснил эксперт.

Многое зависит от того, насколько давно истек срок годности оружия, но, по словам генерала Ходжеса, ракета может быть пригодна для применения еще много лет после этой даты. Отказ от отправки ATACMS из-за срока годности будет политическим решением, а не связанным с безопасностью, - считает американский военный.

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц, специализирующийся на вопросах обороны и военного анализа на Ближнем Востоке, согласился с тем, что срок годности – это не всегда точный показатель того, можно ли считать ракету боеспособной.

Осенью Киев получил ракеты ATACMS типа Block I с радиусом действия около 160 км. По данным Reuters, около 1650 таких ракет были изготовлены за десятилетие с момента их появления на вооружении США. 1114 боеголовок M39 и M39A1 все еще находятся на складах США, при этом многие из них были модифицированы.

Ключевой момент – это сохранение двигателя твердотопливной ракеты в надлежащем состоянии, сказал Хинц в интервью Newsweek. По его словам, все зависит от качества изготовления и условий, в которых хранятся ракеты, поскольку они «не очень снисходительны, когда речь идет о даже незначительных проблемах». В случае ATACMS, использующих одноступенчатый твердотопливный двигатель, необходимо произвести определенную проверку качества. Но срок хранения этих ракет «может быть дольше заявленного», - сказал эксперт.

По словам Райс, США все еще используют ATACMS MGM-140 с большим радиусом действия. И это отдельный и более сложный политический и военный вызов. Но есть «десятки тысяч» устаревших ракет разных типов, которыми Украина могла бы стрелять из HIMARS и которые США собираются утилизировать. Райс также добавил, что американские военные сейчас работают над разработкой новой высокоточной ракеты, которая заменит ATACMS.

Имея достаточное количество М39 Украина может разорвать цепи обеспечения российских войск на юге, которые Москва осуществляет через Крым. Райс добавил, что с того места, где сейчас проходит линия фронта на юге и востоке страны, украинские ATACMS М39 могут долететь до Азовского моря и нанести удар по ключевым объектам на оккупированной Россией территории.

Имея больше ATACMS, Украина может сделать первоочередными целями российские базы, инфраструктуру и военные формирования на десятках тысяч квадратных километров территории. Впрочем, кассетный вариант ракеты имеет меньшую дальность и не подходит для поражения российской инфраструктуры или объектов, например в Севастополе, - сказал Ходжес. По его мнению, Украине нужно большее количество ATACMS, и нет никакой причины не передать ей это оружие.

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