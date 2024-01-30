Суд запретил Алену Делону продавать недвижимость 30.01.2024, 0:59

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Актера признали ограниченно дееспособным.

Суд во Франции признал ограниченно дееспособным 88-летнего Алена Делона, актер не сможет совершать юридически значимые действия, например продать недвижимость, передает BFMTV.

По данным телеканала, суд назначил доверенное лицо, которое будет действовать от лица звезды. Его личность в суде не раскрыли. Как отмечает BFMTV, к его обязанностям также относится помощь Делону с медицинскими услугами и выбором врачей.

Адвокат дочери актера Анушки Делон приветствовал это решение.

«Если это поможет все исправить и не позволит адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с материалами дела, то хорошо. Эта медицинская полемика закончится раз и навсегда», — приводит BFMTV слова старшего сына актера Энтони Делона.

Ранее Энтони Делона в интервью Paris Match обвинил свою сестру в сокрытии данных о когнитивных нарушениях у отца. После чего актер указал на разглашение информации о его личной жизни и состоянии здоровья и пригрозил старшему сыну судом.

Журнал Voici связывал конфликт детей Делона с разделом его наследства.